【兩會2021】政協委員建議監管996工作制 網民叫好

兩會期間，不少提案是關於社會問題，其中一則關於「996工作制」的提案在微博登上熱搜榜首，大批網民表示支持。全國政協委員李國華提出，目前加班現像廣泛存在，某些行業存在普遍制度化和嚴重超時化，勞動者維權困難，建議對996工作制進行監管。

網民讚「這是好提案」「感謝他」

「996」是指早上9點返工，晚上9點放工，每周工作6天的制度。全國政協委員李國華表示，目前加班現象廣泛存在，尤其在某些行業存在普遍制度化和嚴重超時化，在短視頻、在線教育、出行、電商等領域，部分互聯網企業又開始推行「大小周」工作制（一周六天一周五天，如此循環）。

李國華指出，當前內地996問題處於企業失控、監管失序、工會失靈的狀態，鮮少見到996企業得到處罰，勞動監察沒有發揮應有的作用，勞動者維權困難；一些企業甚至直接在規章制度中規定，執行996、大小周工時，剝奪了員工的休息時間。李國華表示，延長法定工作時間的制度現像應當引起重視和關注，建議對996工作制進行監管。

此話題一出，隨即登上微博熱搜榜首，引來逾4萬條評論。有網民稱「這是好提案」，該條評論獲得逾12萬點讚。還有網民表示，「 真實！這個能管好，我一輩子感謝他！」「好，如果成功了，這人應該被載入史冊」，「這個提議好～治治那些一到晚上就開會的病，領導自己不睡覺，就拉著一堆人開會。」

不過，亦有網民指出，「996大部分都是收入多的工作，收入給減一半讓996的多休息你問問他們願意嗎」。還有網民關注，提出議案很簡單，但落實下來就很難。

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責任編輯：尹航

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