解放軍少將談軍費：中國崛起就要拿起「打狗棍」

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內地驚現「量子護膚品」 中科院院士：肯定是假的！
中美角力持續、地緣政治局勢緊張之際，中國今年國防開支預算增長6.8％。退役解放軍、擁有少將軍銜的中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援周三（10日）在環球時報撰文指出，美國等西方國家的媒體批中國軍費太高了，應該削減；但他認為，「現在我們家有吃有喝，有存款了，我們備幾根『打狗棍』，來保衛我們得來不易的果實，為什麼不可以呢」？
文章指出，美國2021年的軍費預算達到7,405億美元（折合5.75萬億港元），中國的軍費預算只有2,090億美元（折合1.62萬億港元），只是美國軍費的28.2%而已。即使不看總量，而只看增速的話，美國2021年軍費的年增7.8%，也高於中國的6.8%。
羅緩：中國軍費只是美國的28.2%
羅援又在文章指，從人均水準來看，每個美國人在2021年要負擔2,257美元（折合1.75萬港元）的軍費，而中國的人均軍費只有130多美元（折合1009港元）。美國自己在大幅增加軍費，憑什麼只許州官放火，不許百姓點燈？
文章強調，要崛起就要拿起「打狗棍」，就要拿起讓所有豺狼鬼怪望而生畏的打狗棍。這樣的打狗棍必須是一流的，二流的打狗棍，豺狼鬼怪是不害怕的。
羅援在文章又指，中國不能總是拿著第三代戰機去與對手的第五代戰機對抗吧？不能總是拿上個世紀研發的裝備去與新世紀的新裝備抗衡吧？中國必須要有一流的打狗棍，而誰都知道要獲得一流的打狗棍，是需要大量投入的。
羅援：美解散亞太軍事同盟 中國可減軍費
文章稱，這沒有什麼可遮遮掩掩的，軍隊是國家機器的重要組成部分。哪個國家都要維持一支軍隊的正常運轉，有軍隊就要發軍餉，就要解決軍人及家庭的後顧之憂。古今中外概莫能外，這沒有什麼好解釋的。
羅援在文末表示，作為一名軍人，他認為，要讓中國減少軍費也容易，美國解散在亞太地區針對中國的軍事同盟，美國取消對台獨分裂勢力的支持，取消對台軍售，今後不再在南海進行挑釁，美國不再干涉中國內政……否則，門兒都沒有。
羅援是中共革命家羅青長（1918－2014年）之子，羅長青曾長期在情報及對台系統工作。
責任編輯：鄧國強
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