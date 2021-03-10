【中美角力】氣候變化合作 中美將共同主持一研究小組

美國總統拜登上任後，中美博弈未有明顯緩和，但雙方就氣候問題嘗試接觸。據《華爾街日報》，中美政府將共同主持一個二十國集團（G20）研究小組，重點研究與氣候變化有關的金融風險。

報道指出，美國財長耶倫（Janet Yellen）上月向G20其他成員國的財長表示，美國將共同主持該研究小組。一天後，中國人民銀行行長易綱表示，中國人行很高興能共同牽頭該研究小組。

WSJ：兩國都任何接觸活動很敏感

值得注意，報道稱中美雙方在公告中，都沒有提及對方。報道形容，這是雙方在一個利害關係較弱的領域，邁出謹慎一步，嘗試建立互信，惟雙方對任何接觸活動都很敏感。

據報，該工作組聯合主席，中方代表是人行貨幣政策委員會委員馬駿；美方代表則尚不清楚。

另一方面，中國外交部上月透露，中國氣候變化事務特使解振華，已與美國總統氣候問題特使克里建立聯繫，並開展對話磋商。中方願同美方及國際社會一道，加強氣候變化挑戰合作應對，共同推動《巴黎協定》全面有效實施，助力全球綠色低碳發展。

詳列習近平2月外交行動 新華社：中美合作符國際期待（組圖）

拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作

《華爾街日報》引述知情人士表示，早在拜登愈來愈有可能獲勝時，去年克里和解振華及其心腹都定期溝通，交換意見，試探彼此的立場。

拜登政府上任後，定調中國為主要競爭對手，但在氣候問題上可以合作。國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，中美關係未來將會是「在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必須的時候對抗」。

中國國務委員兼外長王毅稱，希望中美重啟氣變合作，也能給中美關係帶來積極的「氣候變化」。

中美對話要來了？ 克里料很快與中國氣候特使通話

責任編輯：林佩怡

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