  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (三) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】氣候變化合作 中美將共同主持一研究小組

國情動向 12:03 2021/03/10

分享：

美國總統拜登上任後，中美博弈未有明顯緩和，但雙方就氣候問題嘗試接觸。據《華爾街日報》，中美政府將共同主持一個二十國集團（G20）研究小組，重點研究與氣候變化有關的金融風險。

報道指出，美國財長耶倫（Janet Yellen）上月向G20其他成員國的財長表示，美國將共同主持該研究小組。一天後，中國人民銀行行長易綱表示，中國人行很高興能共同牽頭該研究小組。

WSJ：兩國都任何接觸活動很敏感

值得注意，報道稱中美雙方在公告中，都沒有提及對方。報道形容，這是雙方在一個利害關係較弱的領域，邁出謹慎一步，嘗試建立互信，惟雙方對任何接觸活動都很敏感。

據報，該工作組聯合主席，中方代表是人行貨幣政策委員會委員馬駿；美方代表則尚不清楚。

另一方面，中國外交部上月透露，中國氣候變化事務特使解振華，已與美國總統氣候問題特使克里建立聯繫，並開展對話磋商。中方願同美方及國際社會一道，加強氣候變化挑戰合作應對，共同推動《巴黎協定》全面有效實施，助力全球綠色低碳發展。

詳列習近平2月外交行動 新華社：中美合作符國際期待（組圖）

拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作

《華爾街日報》引述知情人士表示，早在拜登愈來愈有可能獲勝時，去年克里和解振華及其心腹都定期溝通，交換意見，試探彼此的立場。

拜登政府上任後，定調中國為主要競爭對手，但在氣候問題上可以合作。國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，中美關係未來將會是「在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必須的時候對抗」。

中國國務委員兼外長王毅稱，希望中美重啟氣變合作，也能給中美關係帶來積極的「氣候變化」。

中美對話要來了？ 克里料很快與中國氣候特使通話

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中美對話要來了？ 克里料很快與中國氣候特使通話
2021/02/05
中美對話要來了？ 克里料很快與中國氣候特使通話
【中美角力】白宮重申 美國須在涉華問題與盟友密切合作
2021/02/04
【中美角力】白宮重申 美國須在涉華問題與盟友密切合作
拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作
2021/02/05
拜登定調對華關係：中國是最嚴峻競爭對手 符利益會合作
【中美角力】布林肯歐外長談聯合抗中國 美方點名5G
2021/02/23
【中美角力】布林肯歐外長談聯合抗中國 美方點名5G
布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國（第二版）
2021/03/03
布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國（第二版）
氣候暖化 外交 貨幣政策 王毅 布林肯 耶倫 易綱 拜登 中美關係 中國外交部

上一篇文章

中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機

下一篇文章

內地驚現「量子護膚品」 中科院院士：肯定是假的！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽
英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽
美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）
美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）
中國海軍超美國？內媒神反駁：軍力不是按艘計的
中國海軍超美國？內媒神反駁：軍力不是按艘計的
【兩會2021懶人包】疫後的兩會時間縮短至一周 3大看點你要知
【兩會2021懶人包】疫後的兩會時間縮短至一周 3大看點你要知
蒙面照樣認出身份 中企「口罩人臉識別」比賽奪全球第一
蒙面照樣認出身份 中企「口罩人臉識別」比賽奪全球第一
不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」
不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」