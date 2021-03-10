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中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機（第二版）

國情動向 14:41 2021/03/10

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中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，多國正研究如何推動復蘇。中國率先推出全球首個「疫苗護照」，擬向全球推廣這一中國方案－－讓已接種新冠疫苗、並通過核酸測試者，獲放行跨國旅遊。但世界衛生組織官員，卻對此方案有保留，所時理由是疫苗尚未全球普及，如以此作為旅遊條件，會造成社會不公平。

（新增第九段專家解讀）

中國外長王毅周日（7日）記者會上宣布，中方將推動落實「健康碼國際互認倡議」，以實現全球旅遊業、乃至世界經濟復甦。

這一倡議簡而言之，就是讓經已接種新冠疫苗、核酸測試呈陰性者，獲得跨國旅行的資格，即坊間俗稱的「疫苗護照」。

中國已推「國際旅行健康證明」App

中國外交部微信公號隨後在翌日（8日）通報，王毅所提的「國際旅行健康證明」微信應用程式（App）已經上線，其能顯示持有人們的核酸、血清IgG抗體檢測結果，以及疫苗接種情況等訊息。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗證並讀取個人相關資訊。除電子化展示外，還能列印出來。

換句話說，中國已推出了全球首個「疫苗護照」，如其他國家跟隨，推出類制度、並實現接種疫苗和核酸檢測訊息互換，便能在「疫苗護照」基礎上推動全球重啟旅遊業。

何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光

我們何時再能旅遊？中國歐盟都撐「疫苗護照」

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世衛組織支持新冠疫苗電子證明安排，但不建議將接種證明引入旅遊用途、也就是對「疫苗護照」持保留態度。

世衞緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）指，各國在使用「疫苗護照」作為旅遊條件上，有實際及道德上的考慮。他解釋，目前疫苗接種尚未在全球普及，將「疫苗護照」作為旅遊條件，可能對因為某些原因無法接種疫苗的人不公平。

美牽首Quad擬助印度產新冠疫苗 圖與中國較量

內媒：陳薇、鍾南山團隊各部署新冠疫苗研發

世衛組織同時認為，疫苗接種證明需要確保接種記錄的隱私性，並確保疫苗接種證明能在不同平台上被讀取。

世衛：疫苗未普及  以此作旅遊條件有不公平

而路透社引述裕利安宜（Euler Hermes）最新發表的報告稱，傳染力更強的變種新冠病毒將持續影響旅遊業復甦，即使推行「疫苗護照」仍不足以重振旅遊業，預期全球旅遊業要在2024年始看到復蘇。

儘管如此，中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會答問說，當前全球疫情持續，世界經濟亟待恢復，便利人員往來需求日益迫切，各國紛紛加快疫苗接種，「疫苗互認」成為健康碼國際互認的核心內容。中方願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制，為對方國家人員相互提供簽證等跨境旅行便利，推動構建「健康安全有序的人員往來新秩序」。

中方批「疫苗外交論」真狹隘  美日印澳卻想這樣做

另一歐盟國捷克搶先用中國疫苗：中方立刻滿足

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責任編輯：鄧國強

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