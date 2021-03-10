中國年吃7億隻豬卻缺「豬芯片」 政協倡養殖技術自主自立

繼官媒指內地農業種子出現「卡脖子」問題後，中國新聞周刊亦報道，俗稱「豬芯片」的種豬繁育技術也存在被「卡脖子」風險，威脅中國糧食安全。有全國政協委員為此，於今年兩會上提交了「豬芯片」相關提案，建議加大對國家核心育種場的支持力度。

中新社旗下中國新聞周刊報道指，中國是全球最大豬肉消費國和生豬生產國，平均每年要吃掉7億頭豬；另據中國農業農村部數據顯示，2019年中國每人年均豬肉消費量達32公斤，佔肉類消費超過6成。

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惟中國九成以上的豬肉消費靠入口、或本土養殖的非純種「洋豬」。據2014年一研究報告顯示，中國85%左右的地方豬群體數量呈下降趨勢，個別品種甚至比大熊貓還少。面對如此大規模的豬肉消費，一旦入口受阻，恐將被「卡脖子」。而目前全世界種豬繁育技術主要被美、加、法、丹麥等國家壟斷，中國在種豬繁育技術方面的困局和芯片類似。

報道表示，種豬繁育技術對於養豬業者而言，「是整個生豬養殖金字塔體系的頂端」，因此說是「豬芯片」亦毫不誇張。

報道引述中國畜牧業協會副秘書長李景輝稱，本土豬雖然味道不差，惟明顯缺點。他舉例稱，一般中國土豬需養一年才可出欄，而美國的杜洛克豬、丹麥的長白豬、英國的大約克夏豬等進口品種只需養6個月就能出欄；土豬的「料肉比」亦較高，土豬每增重1公斤，需餵4至6公斤飼料，而洋豬則可以少餵1至1.5公斤；另外土豬脂肪含量普遍亦較高，一般達60%左右，高於洋豬隻的40%，而生活水平提高使中國民眾對特別是瘦肉的優質豬肉需求大增。

談到如何改善本土種豬繁育相關技術時，李景輝稱，對本土品種種豬進行改良不是易事，「需要幾代繁衍，投入高、見效慢」，而種豬繁育是10億元（人民幣，下同）資金起步的產業。「前期一次性投資就高達10億元，包括設備、檢測、場地等多項硬成本，之後每年還需要數億元的育種費用。」

而身兼全國政協委員的新希望集團董事長劉永好亦稱，中國農業發展相對滯後，尤其是生豬育種方面。他指， 中國養豬業規模化程度遠低於國際水平，需長期投入的育種科技項目未列入國家的重點計劃和安排，也未引起相關部門的重視；而一些企業為追求效益，對育種、科研、設施建設的投入也不足。

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為此劉永好在兩會中呈交提案，建議政府應盡快出台「中國種豬」項目研發和推廣後補助，以「企業先投入、國家補一半」的原則鼓勵種業企業積極投資發展種豬繁殖項目。同時，對核心育種場、保種場提供非洲豬瘟防控支持。劉又提議加大對國家核心育種場的支持力度，以建立可持續發展的「中國種豬」產業體系。

去年，中央經濟工作會議敲定八個任務，包括解決好種子問題。分析指這是「種子」含義更廣，包括種豬繁殖技術。今年初有報道指，為突破這一瓶頸問題，湖北將建立國內首個高端種豬選育示範基地，利用複製技術（內地稱克隆，Clone），搶救性保護一批地方豬種種質資源；快速培育優良種豬新品種，以打破發達國家的壟斷。

責任編輯：黃良潤

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