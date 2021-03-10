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杭州酒店抹布裝芯片 撈亂擦馬桶會發警報（有片）

社會熱點 13:15 2021/03/10

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內地酒店衛生亂象屢見不鮮，五星級酒店也曾被揭用一條髒毛巾抹杯、馬桶、浴虹，觸目驚心，如今有地方嘗試以智能方式監管衛生問題。央視財經報道，浙江杭州下城區衛生監督所試點「透明保潔智能監管」，有試點酒店抹布裝了芯片，如果員工用抹洗手盤的布擦馬桶，有關裝置發出警報。

在一間試點酒店內，每一件床上用品，包括床單、枕頭套等都裝有「身份證」芯片，員工用機器一掃，就能將數據上傳。而房內設有QR Code，用手機掃瞄可看到房內床上用品的清潔情況，如清洗時間和更換時間。

另一間酒店，為了做到專布專用，則在每一塊抹布裝芯片，連接手環及手機，如果員工用抹洗手盤的抹布去擦馬桶，裝置就會發出警報。

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內地五星酒店再曝衛生醜聞 髒浴巾擦杯抹廁所

地獄酒店？杭州連鎖酒店 床單不換水壺不消毒

報道指出，目前杭州下城區有250多間住宿場所，去年12月以來，「透明保潔智能監管」系統陸續在12間賓館、兩間連鎖酒店試點。該區衛生監督管理所有關負責人稱，如果發現問題，相關信息會預警酒店，後台會保留記錄，若酒店沒有整改，該所會上門監督檢查。有關項目可能會浙江推廣。

內地網民反應：

邊橋水母：這個也太有用了，衛生得到了保障。

有隻懶貓叫喵喵：還有希望酒店增加離店後有無針孔像頭檢測。

微風淺笑fy :杭州太棒了，希望全國推廣，這樣我就不用買一次性被套床單了

嘰里咕嚕磨磨唧唧:每次出門我都自己帶好隔髒睡袋、便攜熱水壺、衣架、一次性馬桶坐墊......還是自己最靠譜......

【北上小心】內地酒店偷拍猖獗 客房8大高危「中伏位」你要知

【神州熱話】內地酒店房驚現針孔鏡頭 內藏16GB影片

責任編輯：林佩怡

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