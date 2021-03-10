高基數效應減退CPI勢轉正 通脹壓力不大料無礙貨幣政策

受春節錯位、高基數、豬肉價格下降等因素影響， 中國2月居民消費價格指數（CPI）按年下0.2%，連續兩個月負增長，降幅較市場預期略小；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲1.7%，略高過市場預期，升幅創27個月最高。

分析預計，隨著高基數效應減退，CPI與PPI將繼續向上改善，惟通脹壓力仍較低，通脹對貨幣政策的影響仍為中性，穩健的貨幣政策將保持靈活精準、合理適度。

國家統計局周三（10日）公布，2月CPI按年下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點；按月上漲0.6%。2月PPI按年上漲1.7%，漲幅比上月擴大1.4個百分點；按月則上漲0.8%。

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豬肉價下降拖累 CPI維持通縮區間

光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，2月CPI按年連續兩個月下滑，主要受春節錯位、高基數、豬肉價格下降、服務業價格低迷影響。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文指出，CPI維持通縮區間，主要原因一是豬肉價格在節後回落拖累食品價格的漲幅；二是局部疫情下的就地過年政策，導致機票等交通出行費用按年大跌；三是去年同期CPI基數較高。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，2月食品價格由上月上漲1.6%轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.05個百分點。其中受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9% 。至於非食品價格下降0.2%，影響CPI下降約0.15個百分點；當中交通通信價格下降1.9% ，其中飛機票價格下降28.2%。而扣除食品和能源價格的核心CPI，按年由上月下降0.3%轉為持平。

周茂華認為，3月CPI將重回正軌，但物價趨勢溫和。交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智亦稱，隨著翹尾因素的回升，CPI按年數據3月就可能回正，未來會回到小幅增長的軌道。開源證券宏觀分析師趙偉認為，核心CPI修復節奏或受收入等制約，中性情景下，預計CPI全年「M」型走勢、中樞在1.6%左右。

PPI或倒V 年內高點5%左右

另一方面，受到需求改善、能源商品價格和基數效應的帶動，2月PPI按年增幅衝高。低基數疊加今年經濟穩步復甦，分析預計PPI會繼續上行。周茂華指出，疫苗接種與政策支持，全球需求改善帶動工業終端消費品價格改善，企業信增強推動補庫存，商品價格走高，利好PPI表現。

趙偉指出， 隨著疫苗接種加快、海外需求擴張，大宗商品漲價或仍對PPI產生拉動，但內需對PPI拖累或逐步顯現。 中性情景下，PPI全年呈倒「V」型、年中高點在5%左右，下半年或逐步回落。

責任編輯：林佩怡

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