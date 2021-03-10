  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (三) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

京專家列中國經濟3短板 擴大內需應關注這一群體

經濟脈搏 15:07 2021/03/10

分享：

內地專家劉世錦指出，中國實體經濟有3個短板，分別是基礎產業效率不高，中等收入群體規模不足，基礎研發和源頭創新能力不強。在中等收入群體方面，他又提到，要對可能進入這一群體的部分低收入階層給予更多重視，比如進城農民工，如此一來需求潛力應該更大。

劉世錦：科技被「卡脖子」也是短板之一

全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦受訪時提到，中國經濟進入中速增長期，主要動力來自結構性潛能，他提出「1+3+2」的結構性潛能的框架。

1：是以都市圈城市群發展為龍頭，因為它們有更高的要素聚集效應，或者說有更高的全要素生產率。今後五年甚至更長一段時間，中國經濟增長新動能的百分之七八十都在都市圈和城市群範圍內。

3：是中國實體經濟接下來要想順暢地運轉，需要補上新的三大短板。

2：是數字經濟和綠色發展。這是一個全球性的新動能，中國有獨特優勢。

至於3個短板，劉世錦解釋稱，首先是基礎產業效率不高，包括能源、物流、通訊、金融等領域，還是不同程度地存在行政性壟斷，效率相對比較低，成本比較高。

第二個短板是中等收入群體規模不足。他認為應當用10至15年的時間，使中國中等收入群體的規模從目前的4億人倍增8至9億人，如此才能有效擴大中國的消費，但關鍵是要能為這群人創造更多的就業和創業機會，使這部分人力資本得到充分地發揮，通過他們自己生產創業增加收入，然後再增加消費。

他認為，擴大中等收入群體的重點在於2.8億進城農民工。這部分人最有潛力成為中等收入群體，建議以進城農民工為重點，採取多方面政策措施，力爭在不長時間內使其收入水平明顯提高。

第三個短板則是基礎研發和源頭創新能力不強，也就是美國等其他國家能對中國科技發展「卡脖子」的最重要原因。他說，要克服此弱點的難度很大，門檻高且需要長期的累積。

【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步

不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」

【兩會】蔗糖產業都關科技創新事？李克強：不惜重金研究突破

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應
2021/03/09
【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應
【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步
2021/03/09
【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步
【兩會2021】習語解放軍：中國安全不穩定性較大 重申備戰
今日
【兩會2021】習語解放軍：中國安全不穩定性較大 重申備戰
【兩會2021】政協委員建議監管996工作制 網民叫好
今日
【兩會2021】政協委員建議監管996工作制 網民叫好
美國 中國 建築工人 中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會 金融 經濟 壟斷 就業 創業

下一篇文章

高基數效應減退CPI勢轉正 通脹壓力不大料無礙貨幣政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
中間價下調543點子 美元強勢反彈升高人幣貶值壓力
中間價下調543點子 美元強勢反彈升高人幣貶值壓力
滬指收跌1.82%失守3400關 創指大跌3.5%（第二版）
滬指收跌1.82%失守3400關 創指大跌3.5%（第二版）
台積電竟用水車供水 台芯片產業弱點曝光
台積電竟用水車供水 台芯片產業弱點曝光
內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一
內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380