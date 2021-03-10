京專家列中國經濟3短板 擴大內需應關注這一群體

內地專家劉世錦指出，中國實體經濟有3個短板，分別是基礎產業效率不高，中等收入群體規模不足，基礎研發和源頭創新能力不強。在中等收入群體方面，他又提到，要對可能進入這一群體的部分低收入階層給予更多重視，比如進城農民工，如此一來需求潛力應該更大。

劉世錦：科技被「卡脖子」也是短板之一

全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦受訪時提到，中國經濟進入中速增長期，主要動力來自結構性潛能，他提出「1+3+2」的結構性潛能的框架。

1：是以都市圈城市群發展為龍頭，因為它們有更高的要素聚集效應，或者說有更高的全要素生產率。今後五年甚至更長一段時間，中國經濟增長新動能的百分之七八十都在都市圈和城市群範圍內。 3：是中國實體經濟接下來要想順暢地運轉，需要補上新的三大短板。 2：是數字經濟和綠色發展。這是一個全球性的新動能，中國有獨特優勢。

至於3個短板，劉世錦解釋稱，首先是基礎產業效率不高，包括能源、物流、通訊、金融等領域，還是不同程度地存在行政性壟斷，效率相對比較低，成本比較高。

第二個短板是中等收入群體規模不足。他認為應當用10至15年的時間，使中國中等收入群體的規模從目前的4億人倍增8至9億人，如此才能有效擴大中國的消費，但關鍵是要能為這群人創造更多的就業和創業機會，使這部分人力資本得到充分地發揮，通過他們自己生產創業增加收入，然後再增加消費。

他認為，擴大中等收入群體的重點在於2.8億進城農民工。這部分人最有潛力成為中等收入群體，建議以進城農民工為重點，採取多方面政策措施，力爭在不長時間內使其收入水平明顯提高。

第三個短板則是基礎研發和源頭創新能力不強，也就是美國等其他國家能對中國科技發展「卡脖子」的最重要原因。他說，要克服此弱點的難度很大，門檻高且需要長期的累積。

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責任編輯：尹航

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