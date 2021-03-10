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【新冠肺炎】助社會力克疫情 日本引入的中國「新冠科技」有哪些？

即時中國 19:45 2021/03/10

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中日正因釣魚島問題關係惡化之際，兩國民間、商界的科技合作卻因新型冠狀病毒病（Covid-19）疫情大流行，或反而迎來機遇。有報道指，中國的「新冠科技」已逐漸在日本被日商採用，料將成為當地社會對抗疫情影響不可或缺的一部分。

內媒周日（8日）引述日經新聞報道，因應新冠疫情而在中國被廣泛採用的新技術，在日本正陸續為人們所熟悉，當中包括採用虛擬現實（VR）技術的看房（本地俗稱「睇樓」）系統和非接觸式體溫計。而VR技術本身已在日本被廣泛用於商業用途。

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報道稱，目前在日本千葉縣，已有棒球用具店用品店採用中國公司的VR技術，提供店舖展示服務。報道引述店鋪負責人稱，期望透過該技術，以低成本在線構建擬真環境，提供棒球用品的選擇及諮詢服務予顧客。

據報該店鋪屬於日本關東地區最大規模，原本已會通過線上視頻提供顧客諮詢，但新冠疫情VR及3D技術帶來機遇。該店的VR服務讓顧客可在網站上360度觀看賣場情況，瀏覽當中的銷售商品。該店又計劃利用專業相機拍攝店內情況，並利用人工智慧（AI）來處理相關圖像數據

中國企業也利用VR技術，為日本提供房地産展覽服務。日本涉足有房地産仲介公司，自去年6月起與一間已在紐約上市的中國房地産仲介合作，為近2000個出租單位設置了VR看房服務。而該日本公司高層亦向傳媒表示，在了解各項類似相關技術，並貨比三家後，中國的VR技術在各方面均為全球最佳。

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報道稱，中國技術的輸出成為中美交惡的其中一因素，而日本亦因此對之心存警惕。惟新冠疫情之下，部分中國技術剛好迎合了當地社會的需求，料將成為當地社會對抗疫情影響不可或缺的一部分，在日本「逐漸紮根」。

除了中企為日本當地企業提供技術外，日企也利用科技爭取的中國人在日消費，以彌補疫情下旅遊業萎靡對當地零售業造成的連帶打擊。共同社報道，目前部分日企加強使用視頻直播作網絡演示營銷「直播帶貨」，並起用中國網紅擔任主播，推銷日本商品。

責任編輯：黃良潤

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