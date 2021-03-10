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拜登把華裔一男子招為幕僚  Tiktok微信恐遇不利？

國情動向 16:06 2021/03/10

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拜登把華裔一男子招為幕僚  Tiktok微信恐遇重大不利？

中美科技戰未見緩和之際，美國總統拜登5日任命哥倫比亞大學法學教授、擁華裔血統的吳修銘 （Tim Wu），爲科技競爭特別助理。美媒分析認爲，作爲支持反壟斷的鷹派學者，吳修銘進入白宮，不僅意味著矽谷大科技公司恐遇寒冬，也預示拜登政府或會加碼遏制Tiktok、和騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）等，以應對中國對美國互聯網平台的限制。

吳修銘現年49歲，父親來自台灣、母親是英裔加拿大人。他畢業哈佛大學法學院。他曾在奧巴馬總統任期內擔任美國聯邦貿易委員會的高級顧問，2014年曾參選紐約州副州長但失利。

拜登的科技競爭特別助理 確定由吳修銘擔任

美媒報道指，吳修銘是一位堅定的反壟斷者，在多篇訪談和文章中呼籲聯邦政府打擊大科技公司，特別是分解facebook，否則將威脅美國的民主命運。

他提出的最廣爲人知的法學概念「網絡中立性（network neutrality）」－－指互聯網服務供應商應採中立態度，不應通過控制連線來影響使用者並獲取利益，這個概念促成了2010年通過的聯邦網絡中立性法規。

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加州大學伯克利分校法學院助理教授納瑞卡尼亞（Tejas Narechania）認爲，「此項任命顯示，拜登政府將認真地思考反壟斷法」。這或會觸及facebook、Amazon等大技術公司的利益。

同樣值得注意是，美媒指吳修銘對中國互聯網企業並不友善。去年8月，吳修銘在《紐約時報》撰文支持禁用TikTok，文章指出，「如果中國拒絕遵守開放互聯網的規則，爲什麽還要繼續允許它進入世界各地的互聯網市場」？

吳修銘認定  美科技在中國面對不公平對待

吳修銘雖然不認爲特朗普是「進行這場鬥爭的正確人選」，但支持他對TikTok和微信的禁令限制，認爲這是「在一場關于互聯網靈魂之爭的持久戰中，以牙還牙的應有反應」。

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吳修銘的核心觀點是，中國多年來禁止了YouTube和WhatsApp等TikTok和微信競爭對手。有效地阻止了外國公司在中國市場上進行全面和獨立的競爭，但相反，像TikTok這樣的中國服務機構，則可以自由地開拓西方市場。吳修銘認為，這種不對稱、亦是不公平的。

吳修銘父親有台獨背景 會否影響其對華決策？

吳修銘的背景另一令人關注的是，他父親吳明達的「台獨色彩」。吳明達來自台灣台南，1970年代台灣大學醫科畢業後，前往加拿大留學，其後參與了台灣「民主化」及「台獨」運動，包括擔任加拿大「台獨聯盟」主席。吳明達在42歲時因腦瘤去世。

吳修銘父親的這一背景，會否影響他對中國政策的立場，美媒指目前尚是未知之數。

被訴侵犯美國用戶隱私 TikTok願付逾7億港元和解

外媒：美國要求TikTok出售資產計劃  或無限期擱置

責任編輯：鄧國強

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