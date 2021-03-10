《阿凡達》內地重映戲迷期待 有望重奪全球票房冠軍

時隔11年，美國3D科幻電影《阿凡達》將在3月12日在內地重映，不少戲迷都期待可以在戲院重溫。《阿凡達》更有望藉此，超越《復仇者聯盟4》，重奪全球票房冠軍寶座。

據內地多個購票平台顯示，《阿凡達》將於3月12日在內地重映，部分電影院已經開放了預售通道。據萬達電影，這此重映有3D和IMAX 3D版本。

《阿凡達》被指開啟世界電影工業3D序幕，具有劃時代意義。2010年1月在內地上映時，一票難求，加上當年IMAX屏幕極少，令今次重映不少戲迷都想看IMAX版本。據報，2009年中國IMAX屏幕共只有22塊，當中11塊商用，只有5間戲院能播放膠片版IMAX的《阿凡達》。

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內地傳媒報道，根據全球歷史票房數據，《阿凡達》目前票房為27億9044萬美元，排名的第一的《復仇者聯盟4》為27億9780萬美元。如果《阿凡達》重映後能在內地拿到超過5000萬元人民幣的票房，就可以重回影史第一寶座。

內地網民反應：

有態度網友0gqPbC：當年看《阿凡達》imax第一次有置身電影之中的奇妙感覺，後來就再也沒有了 火星網友：真的上映？那必須去補票，當年錯過太可惜了 位面之仔：劇情就是那個劇情，至於視覺衝擊早麻痺了，視覺衝擊只能流行一時 百度網友52d5129：主要美國現在的情況也沒法拍電影，只能用老電影來中國圈錢了，很多人說不買帳，但最後票房應該不會低，因為很多人看電影為的是發個朋友圈

責任編輯：林佩怡

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