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拜登政府3度延攬台灣背景人士 吳修銘受關注

國情動向 17:49 2021/03/10

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拜登政府3度延攬台民後裔 吳修銘背景受關注

美國總統拜登5日任命哥倫比亞大學法學教授吳修銘 （Tim Wu），爲科技競爭特別助理，這是拜登第三名延攬進入政府的台灣人士後裔。吳修銘的背景特殊，父親曾在海外參與台灣「民主運動」，而自己則在十多年前起走入美國政圈。

現年49歲的吳修銘，其父親吳明達來自台灣台南，1970年代台灣大學醫科畢業後，前往加拿大留學，認識同為免疫學家，英國移民背景的吉蓮（Gillian Wu），兩人之後成婚生下吳修銘及弟弟大衛（David Wu）。

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吳明達之後赴美研究並任教，同時開始推動海外台灣「民主化」及「台獨」運動；他更曾回到多倫多擔任加拿大「台獨聯盟」主席，並在華盛頓與相關組織創立台獨地下刊物《望春風》。吳明達在42歲時因腦瘤去世。

吳修銘父吳明達  曾是加拿大「台獨聯盟」主席

之後，吳修銘由母親扶養長大，在加拿大的大學修習生物學後，赴美攻讀哈佛法學博士並定居美國，開始擔任法官及大學教職，並開始參與美國公共事務。

2008年，吳修銘在美前總統奧巴馬（Barack Obama ）角逐白宮時，便擔任其科技顧問，並曾在美國聯邦貿易委員擔任高階顧問。在美國政府裡，他也擔任過最高法院大法官布雷爾（Stephen G. Breyer）的書記官。

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2014年，吳修銘曾參與紐約州副州長的民主黨內初選。根據紐約時報2014年的報導，當時吳修銘前往華人社區會以流利中文拜票，並在唐人街的「台灣會館」拜會時，也提到父親來自台南，自己成長期間也多次在暑期時拜訪台灣。

吳修銘曾稱，受父親參與民主運動影響，因此命中注定要參與政治。

吳修銘妻子是哥大法學院講座教授凱薩琳賈奇（Kathryn Judge），專攻金融管制。在丈夫任命消息傳出時，賈奇亦在推特轉帖並稱，「我的另一半會把這份工作做的很好。」

吳修銘曾公開表示  受父親影響投入政治

2019年，吳修銘有關網路法律的著作《注意力商人（The attention merchants）》翻譯成中文，他與家人再次來到台灣，參與新書發表會。

吳修銘是繼貿易代表戴琦（Katherine Chi Tai）、和美國國際媒體署代理執行長趙克露（Kelu Chao）之後，拜登再次任命台灣人士後裔，擔任其執政團隊成員。外界分析，吳修銘的職務主要是與美國國內科技及壟斷行為有關，與中美經貿談判關係不大。

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但有美媒指，吳修銘相信會參與制訂政策，處理中國科網企業在美國經營問題，又指吳修銘對中國互聯網企業並不友善。

其中去年8月，吳修銘在《紐約時報》撰文支持禁用TikTok，文章指出，「如果中國拒絕遵守開放互聯網的規則，爲什麽還要繼續允許它進入世界各地的互聯網市場」？

吳修銘認定  美科技在中國面對不公平對待

吳修銘雖然不認爲特朗普是「進行這場鬥爭的正確人選」，但支持他對TikTok和微信的禁令限制，認爲這是「在一場關于互聯網靈魂之爭的持久戰中，以牙還牙的應有反應」。

吳的核心觀點是，中國多年來禁止了YouTube和WhatsApp等TikTok和微信競爭對手。有效地阻止了外國公司在中國市場上進行全面和獨立的競爭，但相反，像TikTok這樣的中國服務機構，則可以自由地開拓西方市場。吳修銘認為，這種不對稱、亦是不公平的。

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責任編輯：鄧國強

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