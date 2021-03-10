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【新冠肺炎】深圳縮短入境人士隔離限制至14天  港人包括在內

社會熱點 19:09 2021/03/10

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【新冠肺炎】深圳縮短入境人士隔離限制至14天  港人包括在內

新冠肺炎疫情有趨緩跡象，消息人士透露，深圳市放寬境外人士進入深圳後的隔離限制，由原來的「14+7」－－即所有境外入境深圳的人員在集中隔離14天後，納入7天社區管理，改為只需隔離14天。

接近深圳官方的消息人士稱，相關通知已在一定範圍口頭傳達，但目前各口岸及邊檢防疫部門暫未收到正式通知。本報電話打去深圳市政府熱線，對方回應，目前有關入境人員「14+7」的隔離措施暫未有任何變化。

有人隔離15天後  周三獲提前放行

不過，已有境外入境人員在被隔離16天後，今天（周三，10日）獲准放行。相信部分深圳酒店已獲通知執行相關新政策。

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深圳今年一月初發出《關於進一步加強集中隔離醫學觀察場所健康管理工作的通知》，所有境外入境人員在14天酒店隔離期間，要分別於第1、7、14天各進行1次核酸檢測。

而之後的7天社區管理，原則上非必要不得外出，因特殊情況確需外出的，要報告屬地社區工作聯絡人，並嚴格全過程佩戴口罩，不前往人群聚集場所。

當局並規定，社區管理結束時，即在第21天，還要接受多一次核酸檢測，即「14+7」期間累計共檢測4次。

一般相信，放鬆「14+7」檢測為14天，有利兩地人員往還、為社會逐步復常邁進一步。

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清肺排毒湯醫治新冠肺炎 內地最新研究解釋藥理機制

責任編輯：黃兆康

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