內地開放60歲或以上老人打國藥疫苗 年紀最大近百歲

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【新冠肺炎】深圳縮短入境人士隔離限制至14天 港人包括在內（第三版）
新冠肺炎疫苗是否適合老人，仍有不同說法。內地國藥集團周三（10日）證實，旗下研究所研發的兩款新冠滅活疫苗，均已逐步提供60歲以上的民眾接種，其中年紀最大的接種者將近100歲。
內地正在加速推動接種新冠疫苗的進程，但官方早前設下18至59歲的年齡限制。目前除了北京疫情防控小組已自行宣布「應接盡接」，開始為北京的60歲以上身體健康的老年人接種疫苗外，中國各地官方均未宣布放寬60歲以上的民眾接種。
根據北京日報、界面新聞報道，國藥旗下的武漢生物製品研究所總經理助理王澤鋆，周三下午在中央廣播電視總台的中國之聲節目中表示，國藥兩款經中國藥監局核准上市的滅活疫苗，已經用於接種於60歲以上的民眾身上。
國藥向社會派定心丸
報道引述王澤鋆說法指出，這兩款疫苗在申請上市並獲批時，適用的年齡段都是18歲以上人群，換句話說「60歲以上人群都可以使用」。他進一步表示，根據國藥的資料，目前年齡最大的接種者將近100歲。
不過王澤鋆並未說明，這些60歲以上的接種者是居住在北京，還是在中國其他地方。
報道另引述國藥集團董事長于清明表示，今年下半年國藥集團的疫苗產量預計突破10億劑，2022年將可達到30億劑。明年，僅國藥集團的疫苗產量就可滿足全中國接種需求。
責任編輯：鄧國強
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