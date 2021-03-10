▲ 內地開放60歲或以上老人打國藥疫苗 年紀最大近百歲

新冠肺炎疫苗是否適合老人，仍有不同說法。內地國藥集團周三（10日）證實，旗下研究所研發的兩款新冠滅活疫苗，均已逐步提供60歲以上的民眾接種，其中年紀最大的接種者將近100歲。

內地正在加速推動接種新冠疫苗的進程，但官方早前設下18至59歲的年齡限制。目前除了北京疫情防控小組已自行宣布「應接盡接」，開始為北京的60歲以上身體健康的老年人接種疫苗外，中國各地官方均未宣布放寬60歲以上的民眾接種。

中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機

何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光

根據北京日報、界面新聞報道，國藥旗下的武漢生物製品研究所總經理助理王澤鋆，周三下午在中央廣播電視總台的中國之聲節目中表示，國藥兩款經中國藥監局核准上市的滅活疫苗，已經用於接種於60歲以上的民眾身上。

國藥向社會派定心丸

報道引述王澤鋆說法指出，這兩款疫苗在申請上市並獲批時，適用的年齡段都是18歲以上人群，換句話說「60歲以上人群都可以使用」。他進一步表示，根據國藥的資料，目前年齡最大的接種者將近100歲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中方批「疫苗外交論」真狹隘 美日印澳卻想這樣做

王毅稱中國致力「抗疫外交」 願向奧運選手提供疫苗

不過王澤鋆並未說明，這些60歲以上的接種者是居住在北京，還是在中國其他地方。

報道另引述國藥集團董事長于清明表示，今年下半年國藥集團的疫苗產量預計突破10億劑，2022年將可達到30億劑。明年，僅國藥集團的疫苗產量就可滿足全中國接種需求。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁