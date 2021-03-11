【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機（第二版）

中美將迎來拜登就任總統後首次高層會晤，美國國務院宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），下周四（18日）將在阿拉斯加，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅會面。預料會談及香港等議題。

*新增中國外交部回應

中國外交部發言人趙立堅周四（11日）證實，應美方邀請，楊潔篪、王毅將同布林肯、蘇利文，在本月18日至19日在安克雷奇（Anchorage）舉行中美高層戰略對話。 趙立堅稱， 中方對中美關係的立場明確， 要求美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

這次中美最高外交官員會晤，地點選在美國，時機安排在布林肯訪問日本、南韓之後。有專家認為，這旨向北京顯示，美國擁有強大的聯盟，並從實力地位與華接觸。

地點在美國 時機在布林肯訪日韓之後

會議地點定在阿拉斯加最大城市安克雷奇，而北京與華盛頓離安克雷奇的距離相當，這也是美國高級官員跨越太平洋訪問時常用的經停站。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三（10日）表示，「對我們來說，本屆政府與中國官員的首次會晤在美國領土上舉行，而且是在我們與亞洲和歐洲的夥伴盟友會晤並密切磋商之後舉行，這一點非常重要」。中國官方未有宣布有關會面訊息。

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布林肯：美國要重新領導國際組織 強硬對抗中國

在中美官員會晤之前，美方外交動作頻繁，在亞洲和歐洲鞏固聯盟來應對中國。本周五（12日），美日印澳「四方安全對話」（Quad）將舉行首次領導人會議；上月，拜登出席G7峰會。

下周初，布林肯將與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問日韓，是拜登班子上任以來首個外訪活動，突顯其對亞太事務的重視。蘇利文亦與日本、南韓、澳洲、加拿大和歐洲同行多次接觸，包括下周舉行的歐洲四方會議。

專家：顯示美國有強大聯盟

華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，這種安排將向北京顯示，美國擁有強大的聯盟，表明華盛頓是從實力地位與中國接觸。

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議題方面，她認為中美高層會談可能將聚焦雙方分歧，包括香港、台灣、澳洲及新疆維吾爾人問題。

據美國國務院聲明，布林肯和沙利文將與中國討論一系列問題。普薩基說，這場會晤將是處理廣泛議題的機會，包括歧見比較深的議題。《華爾街日報》引述美國高級官員稱，會談目標將就各自對國內政治的希望和計劃，以及在國際、區域和全球範圍內的目標交換意見。議題將包括新冠疫情、氣候變化、中國對香港的立場和對台灣的壓力等分歧問題，以及中國對澳洲實施的「未宣布的經濟禁運」。

料談港台新疆問題 布林肯：須貫徹制裁

在拜登上任後，中方一直呼籲重啟中美對話，但劃下紅線，警告台灣、香港、西藏、新疆等議題，關乎中國的核心利益與民族尊嚴，「是碰不得」。

布林肯周三在眾議院外交事務委員會聽證會暗示，下周的會晤並不是重返以往美國政府所用的定期高層對話。他說，目前無意進行一系列後續交流。即便有後續交流，前提必須是所關切的美中議題有具體進展和具體結果。

他還說，美國將對在香港違反人權者採取行動，「必須繼續貫徹制裁，例如，對那些在香港犯下鎮壓行為者究責」。他並稱，如果中國堅持在新疆沒有違反維吾爾族人權，就應該提供國際社會訪查該地區渠道。

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責任編輯：林佩怡

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