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內地再爆非洲豬瘟？違規跨省豬染疫當局急撲殺

社會熱點 11:57 2021/03/11

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內地再有非洲豬瘟新疫情，恐再影響豬肉供應。四川當局周二（9日）在截獲外省違規運豬時，查驗出染疫豬隻。據報在四川阿壩州和湖北省襄陽市亦分別爆發；四川相關養殖場存欄生豬38染疫而死，湖北相關養殖場的仔豬共計5隻染疫而死。

綜合傳媒報道，中國農業農村部新聞辦公室周二公布，四川省華鎣市從查獲的一輛外省違規調運豬車中，發現了非洲豬瘟疫情，為3個月來第4起。被查獲時，該車共載仔豬10隻，其中2隻發病死亡。

中國年吃7億隻豬卻缺「豬芯片」 政協倡養殖技術自主自立

農業部：豬肉供應最緊張已過 中國能「端牢自己飯碗」

當局又指，事後已迅速啟動應急方案，撲殺所有仔豬，並對相關場所，環境，道路及車輛等進行清洗消毒，現正進行調查追溯工作。

農業部上周二（2日）曾公布，在雲南省富寧縣查獲的違規調運豬車中亦查出非洲豬瘟疫情。

而據報在四川省阿壩州小金縣和湖北省襄陽市樊城區，有關部門早前亦在當地豬欄中，分別發現了非洲豬瘟疫情。其中在四川的疫情中，養殖場存欄生豬共127隻，其中38隻發病並全部死亡。樊城區查驗的仔豬共165隻，其中10隻發病，5隻死亡。

外媒引述彭博社報道，近期疫情中新發現的變種病毒，雖較溫和卻更難被檢測。今年河北、河南、四川、雲南和新疆等地均出現新案例。中國年中前能否讓養豬業全面復甦仍然未知。

報道指，今年在全球範圍內均出現了非洲豬瘟疫情。其中越南全國有20多個地區爆發疫情，截至2月底已撲殺約2000隻豬。馬來西亞沙巴州亦出現疫情，政府表示將撲殺3000隻豬。

中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME

【糧食安全】農業部：今年糧食豐收成定局 產量料達「歷史最好水平」

中國豬肉佔全球供應近半，然自2018年爆發首例非洲豬瘟後，整個養豬業遭到嚴重打擊，中國的生豬存欄也銳減近一半，豬肉供應受疫情影響嚴重，導致豬肉價格急升。

不過報道亦引述農業食品顧問機構Bric Agriculture Group估計，今年肉豬繁殖能力降幅最多在10%內，因為豬瘟目前僅限於中國北部地區，其他地區情況相對穩定。

另外，雖然人類不會感染非洲豬瘟，但據美媒引述英國公佈的一項新研究指，非洲豬瘟導致大量殺豬，令人感到不得不轉食其他肉類，可能增加了人類與其他病毒的接觸。

責任編輯：黃良潤

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