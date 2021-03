▲ 時代周刊:美國或「夢遊」走入與中國戰爭

美國國務院證實,中美外交官員下周會於阿拉斯加會面,是為拜登上任美國總統以來中美官員首次碰頭。拜登上任雖令中美直接衝撞機會略有減少,但中美意識形態等一系列分歧持續擴大,拜登在不少方面實際上也延續了特朗普的政策。兩名美國前軍官在《時代》撰文,認為中美在不久將來就會陷入類似全面冷戰的狀態,更不幸的是,這有可能導致中美兩國爆發熱戰,以至核交火。

美國退役海軍上將斯塔夫里迪斯(James Stavridis)、原海軍陸戰隊軍官轉職作家阿克曼(Elliot Ackerman)在《時代》聯合發表文章,坦言美國有機會「夢遊」走入與中國戰爭(sleepwalk into a war with China)。

兩人認為,歷史顯示,儘管各方都相信戰爭沒有好處,戰爭還是有可能意外爆發,歐洲大國就曾經在有著王室婚姻關係與經濟交融之下陷入第一次世界大戰。

「美蘇冷戰時世界避過一劫,今天感覺不同的是,(中美之間)一籃子分歧不斷擴展的規模,以及太平洋兩邊各自的內部政治壓力。」兩人表示,在此之下,中美兩位領導人「都很容易指摘對方為軍事上與經濟上的侵略者」,加上疫情壓力,關係顯然矛盾重重。

作者指出,南海水域廣闊,正是中美衝突的可能爆發點。

「美國頻繁執行『航行自由』巡邏,軍艦經常在非常接近中國海岸的水域穿插。中國對此的看法,就正如我們多數人一旦發現鄰居在我們的草坪打洞時一樣。中國海軍和空軍經常強硬回應。美國則會繼續這些巡邏,並會施壓盟友一同參與。」

兩人寫道,執行巡邏的中美兩軍軍人都是相對年輕的軍事領袖,都是充滿膽量、自豪與個性的戰士,不會向對方屈服;雙方都可能很容易地產生誤判,另一方則會更強硬地回應,事態很容易就會升級。

「中國戰機被擊落,或美國驅逐艦被中國導彈命中都可造成死亡,並激起中美雙方的民族情緒,尤其美國大選後民主黨與共和黨都以中國作為出氣袋。」

兩人更擔心,假如情況發生在更為敏感的台灣海峽,更會輕易地引發規模大得多的軍事交鋒,行動不止會是開火警告與艦機互相逼近般簡單。

作者提及,軍隊裏有句說話:「當你發射武器而人們開始死亡,一切就會改變。」(When you release ordnance and people die, everything changes.)「這就像踢開一間非常黑暗房間的門。」

「結果會變得遠遠更難預測。雙方接著都有可能發動大規模打擊,也可能針對關鍵基建設施發動廣闊網絡攻擊。雙方航母打擊群可能正面對抗。遇上更慘重的損失時,恐會衝動打算使用戰術核武,或者對海上打,認為此舉不會導致事態升級成戰略核交火。」

作者形容,這些都似乎無法想像,可是美國面對最大威脅時的挑戰往往並非情報失誤,而是缺乏想像力。「我們從未想過偷襲珍珠港會發生,從未想過美國世貿大樓會被摧毀,從未想過阿富汗戰爭會打20年,也從未想過全球大瘟疫。」

兩人指出,美國與中國意外陷入戰爭的機會真實存在並正在增加。「我們不只需要想像力,還要努力創造能夠運用外交、經濟、軍事威懾、文化和傳播力量的國家戰略,才可避免夢遊走進一場21世紀戰爭。」

