  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美高官會晤料聚焦分歧摸底 布林肯：暫無意一系列後續交流

國情動向 11:28 2021/03/11

分享：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅，下周四（18日）在阿拉斯加會面。

這是拜登就任總統後首次中美高層面對面接觸，預料會聚焦分歧，以及可合作的議題。布林肯強調，這非戰略對話，目前無意進行一系列後續交流；即便後續交流，前提必須是關切議題有具體進展和結果。

坦率闡述美方關切 香港問題須貫徹制裁

布林肯周三（10日）在眾議院外交事務委員會的一場聽證中表示，這場會晤將有機會坦率向北京闡述美方關切，並探索可以合作的領域。

《華爾街日報》引述一名美國政府高級官員表示，這次中美高層會談議題，將包括新冠疫情、氣候變化，還有雙方分歧問題，包括中國對香港的立場、向台灣施壓、對澳洲實施「未宣之於口的經濟禁運」。

該名官員透露，美方還將討論中方某些被認為有損美國工人和農民利益的做法，以及竊取知識產權、強迫技術轉讓和人權問題。

布林肯指出，美國將對在香港違反人權者採取行動，強調需要貫徹制裁；又提到中國若堅持在新疆沒有違反維吾爾族人權，就應提供國際社會訪查該地區渠道。

【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機

拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

中方尚未正式公布中美高官會晤訊息。

專家料僅重啟對話 難有積極結果

拜登上任後，中方一直釋出希望中美關係重啟對話、合作的信號。國家主席習近平上月與拜登通話時，強調中美應該重新建立各種對話機制，準確解彼此政策意圖，避免誤解誤判，分清分歧管控，有合作意義就共同推上合作軌道。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應尊重中國核心利益，慎重行事。同時，中方將中美關係問題歸咎美國前特朗普政府，認為美方更有責任主動行動，與中方相向而行。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，如果中國官員重覆在最近講話中所說的，認為美中關係的問題責任在於美國，球在美國一邊，這場會晤不會取得積極結果。

美國之音引述智庫哈德遜研究所亞太安全項目主席克羅寧（Patrick Cronin）認為，這次會晤可能僅僅只是重啟對話。

他稱，中美雙方都希望傳達接下來的優先事項和原則。因為雙方領導人往後一年或更長時間，必須將重點放在國內事務，確保讓這個重要關係保持一定的穩定方面有共同利益。

他認為，為了表明雙方不會受對方擺佈，達成快速協議的領域有限。與此同時，為了展示兩國競爭之中仍能有所作為，可以想像，會談結束時會有拓展雙邊對話程序的承諾，或強調幾個擁有共同利益的領域。

中國罕有24小時三度喊話拜登 暗藏政治訊號？

【中美角力】氣候變化合作 中美將共同主持一研究小組

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機
今日
【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機
【中美角力】氣候變化合作 中美將共同主持一研究小組
2021/03/10
【中美角力】氣候變化合作 中美將共同主持一研究小組
拜登據報邀菅義偉訪美 藏中美地緣角力玄機
2021/03/08
拜登據報邀菅義偉訪美 藏中美地緣角力玄機
拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset重置
2021/03/03
拜登把中美關係放進3籃子 但難言Reset重置
人權 疫情 氣候暖化 內政 外交 政治 知識產權 經濟 王毅 楊潔篪

上一篇文章

【中美會談】美方4招欲逞強 中國也有籌碼下盤好棋

下一篇文章

【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」
不只芯片！官媒：中國連種子也被卡脖子恐「斷種」
英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽
英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽
中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機（第二版）
中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機（第二版）
大陸6年內對台動武？美印太司令談話 再踩中方紅線
大陸6年內對台動武？美印太司令談話 再踩中方紅線
拜登把華裔一男子招為幕僚 Tiktok微信恐遇不利？
拜登把華裔一男子招為幕僚 Tiktok微信恐遇不利？
中美高層傳研議阿拉斯加會晤 趙立堅這樣回應
中美高層傳研議阿拉斯加會晤 趙立堅這樣回應