中美高官會晤料聚焦分歧摸底 布林肯：暫無意一系列後續交流

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅，下周四（18日）在阿拉斯加會面。

這是拜登就任總統後首次中美高層面對面接觸，預料會聚焦分歧，以及可合作的議題。布林肯強調，這非戰略對話，目前無意進行一系列後續交流；即便後續交流，前提必須是關切議題有具體進展和結果。

坦率闡述美方關切 香港問題須貫徹制裁

布林肯周三（10日）在眾議院外交事務委員會的一場聽證中表示，這場會晤將有機會坦率向北京闡述美方關切，並探索可以合作的領域。

《華爾街日報》引述一名美國政府高級官員表示，這次中美高層會談議題，將包括新冠疫情、氣候變化，還有雙方分歧問題，包括中國對香港的立場、向台灣施壓、對澳洲實施「未宣之於口的經濟禁運」。

該名官員透露，美方還將討論中方某些被認為有損美國工人和農民利益的做法，以及竊取知識產權、強迫技術轉讓和人權問題。

布林肯指出，美國將對在香港違反人權者採取行動，強調需要貫徹制裁；又提到中國若堅持在新疆沒有違反維吾爾族人權，就應提供國際社會訪查該地區渠道。

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中方尚未正式公布中美高官會晤訊息。

專家料僅重啟對話 難有積極結果

拜登上任後，中方一直釋出希望中美關係重啟對話、合作的信號。國家主席習近平上月與拜登通話時，強調中美應該重新建立各種對話機制，準確解彼此政策意圖，避免誤解誤判，分清分歧管控，有合作意義就共同推上合作軌道。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應尊重中國核心利益，慎重行事。同時，中方將中美關係問題歸咎美國前特朗普政府，認為美方更有責任主動行動，與中方相向而行。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，如果中國官員重覆在最近講話中所說的，認為美中關係的問題責任在於美國，球在美國一邊，這場會晤不會取得積極結果。

美國之音引述智庫哈德遜研究所亞太安全項目主席克羅寧（Patrick Cronin）認為，這次會晤可能僅僅只是重啟對話。

他稱，中美雙方都希望傳達接下來的優先事項和原則。因為雙方領導人往後一年或更長時間，必須將重點放在國內事務，確保讓這個重要關係保持一定的穩定方面有共同利益。

他認為，為了表明雙方不會受對方擺佈，達成快速協議的領域有限。與此同時，為了展示兩國競爭之中仍能有所作為，可以想像，會談結束時會有拓展雙邊對話程序的承諾，或強調幾個擁有共同利益的領域。

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責任編輯：林佩怡

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