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【中美會談】美方4招欲逞強  中國也有籌碼下盤好棋

國情動向 11:34 2021/03/11

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【中美會談】美方4招欲逞強  中國也有籌碼下盤好棋

美國總統拜登上台後，首次中美高層會談確定登場，雙方外交及安全事務高級官員將於美國時間18日，在阿拉斯加見面。值得注意是，美方在這次關鍵會晤前，無論在議題選取、會談時間、見面地點、甚至是宣布會面消息等至少4個動作，都試圖展示強勢。但中方手上亦有籌碼，相信能與美方冷靜博弈。

美國國務院當地時間周（10日）、香港時間周四凌晨公布，國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於18日在阿拉斯加，會晤中方最高外事官員，即中共政治局委員楊潔篪、以及國務委員兼外長王毅。

這將是拜登政府執政以來兩國首次高層面對面接觸，被視為觀察中美關係走向的窗口。而在會面公布後僅僅數小時，美方密集地釋出這次會晤的安排，當中頗有欲展示強勢之意，主要體現於四方面。

其一：預期會談議題

美國國務院宣布中美高層即將會晤之際，恰巧布林肯受邀出席眾議院外委會聽證會，他在回應議員詢問時稱，他將在這次中美互動中，針對中國挑戰美國與其盟友安全、繁榮與價值的行徑，直白表達關切。

儘管布林肯沒有說明具體議程，但美國媒體引述美方相關官員透露，本月18日討論的議題，將包括新冠肺炎疫情、氣候變化、中國處理香港及台灣問題的情況，以及中國對澳洲實施「未宣布的經濟禁運」等。

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值得注意是，中方官員此前已多次重申，領土主權問題是中國碰不得的底線，而香港問題亦純屬中國內政。美方卻試圖在今次會談中，談及這些問題，便頗有直搗中方底線的意味，並非友善表現。

其二：會晤時機

美方今次是結束與主要盟友的互動，才與中國官員見面。其中，美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話（Quad）」本周將首度舉行線上領袖峰會。美國總統拜登（Joe Biden）數周前也曾出席七大工業國集團（G7）領袖視訊會談。

而布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）下周將訪問日本與南韓。布林肯與奧斯汀將與日本外務大臣茂木敏充、日本防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會議。

美方在上述盟友互動中，都已經或預期會提及來自中國的挑戰；美方完成上述勒緊盟友關係的動作後，布林肯才與中方高層會晤，頗有向中方展示美國為首「聯盟機制」實力之意，增加自身籌碼。

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華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，這種安排將向中方顯示，美國擁有強大的聯盟，表明華盛頓是從實力地位與中國接觸。

其三：會晤地點

正如前述，布林肯將到亞太地區的日本及南韓訪問，但卻不選擇在中國「家門」與中方高層見面，而是在回程時、才在美國領土進行中美會晤。這種巧妙的安排讓外界有許多解讀空間，包括美方是否在展示自己在會談中的「主導地位」。

事實上，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）也似意有玄機地說，「重要的是拜登政府首次與中國官員的會晤在美國境內，且是在與亞洲與歐洲夥伴、盟邦進行密切磋商後進行」。

其四：宣布會晤的安排

也值得留意是，這次中美會談是美方在香港時間、也就是北京時間周三（11日）凌晨公布，相對而言，會晤的另一方，中方官方截至同一天的中午前11時許，仍未證實、甚至隻字未提今次會面。

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微妙的是內地環球網對此的報道也僅說，「美國國務院單方面發布：中美將在阿拉斯加舉行會晤」。中美對此有不同溫度，似乎凸顯美方試圖顯示自己在今次互動中的位置。

但觀察者指出，美方在特朗普時代中的中美互動裡，已多次類似地展示自己強勢，這是一種談判策略，並不足為奇。事實上，中方實際上手握能與美方博弈的籌碼。

中國能用全球減排、疫後復蘇議題「還價」

其中，拜登登場後重返巴黎氣候協議及世衛組織，反映他欲在推動全球減排，以及國際抗疫、疫後復蘇的工作中有所作為。而他要有成果，作為全球第二大經濟體、且抗疫有成的中國，必不可缺席。這些領域，正是中方向美方還價的籌碼之一。

事實上，美國氣候事務特使凱瑞（John Kerry）9日宣布，全球2大碳排放國－－中國及美國將共同主持一個氣候相關研究小組，雙方可望透過這種方式恢復溝通，甚至逐步重建雙方互信。此舉正反映，美方其實不能簡單把中國視為對手。

詳列習近平2月外交行動 新華社：中美合作符國際期待（組圖）

陸克文：中美角力陷Make or Break 全球步危險十年

責任編輯：鄧國強

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