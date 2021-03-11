【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費

▲ 尹中卿表示，今年財政政策必須回歸常態，但中小微企仍較為困難，需要更多支援

全國人大財經委副主任尹中卿表示，疫情影響仍在，促消費的根本在於如何提高勞動報酬在初次分配中的比重，可考慮適當降低個稅，以增加民眾的消費能力，允其是中等收入群體。他又指中小微企經營還比較困難，需要一些政策傾斜，宏觀政策不宜過快過猛地「轉彎」，甚至是「掉頭」。

尹中卿表示，與西方國家相比，中國去宏觀調控政策的力度溫和，考慮到政策的可持續性，超常規政策要逐漸回歸常態化是勢在必行的，但過程中要避免猛踩煞車。貨幣政策的表述雖不如財政政策那麼明確，但也必須往回收縮。去年新增人民幣貸款近20萬億元，新增社會融資規模近35萬億元，代價是宏觀槓桿率達到270%以上，一年上升近24個百分點，上升速度過快。今年貨幣政策，包括新增人民幣貸款、貨幣供應量和社會融資規模，都應當轉入正常狀態。

對於兩會有代表建議，能否繼續提高個稅起徵點或降低最高檔稅率問題，尹中卿指出，房貸壓力、小孩升學、贍養老母等剛性支出，都抑制居民的消費能力。未來應該提高勞動報酬在初次分配中的比重，縮小居民收入差距。從稅收漲跌情況也可以看出，去年增值稅、企業所得稅都是下降的，但個稅按年還增長了11.4%。他贊成提高個人所得稅的基本減除費用標準（起徵點），加大專項附加扣除的力度，降低居民負擔，發揮對居民收入的調節作用。

此外，區域間的分化也要高度關注，現在各個城市都在打造示範區、創新區等，這些政策紅利背後，帶來了一個個稅收窪地，這可能會加劇地區間的分化。未來要形成統一的國內市場，暢通國內大循環，各地稅收窪地政策應該要趨於均衡。

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責任編輯：陳建錫

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