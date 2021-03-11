中美半導體行業協會成立工作組 交流技術及貿易限制政策

中美科技競賽持續之際，兩國業界卻加強交流。據中國半導體行業協會網頁，中、美兩國半導體行業協會經過多輪討論磋商，周四（11日）宣布成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將建立及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

新聞稿指出，兩國協會希望通過工作組加強溝通交流，促進更深層次相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則，通過對話與合作，解決中美半導體產業關切，努力建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈。

工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策最新進展。根據雙方共同關注領域，工作組將探討相應對策建議，並確定進一步研究的內容。今年的工作組會議將在線上舉行，之後視疫情緩解情況，將召開面對面會議。

而根據磋商結果，雙方協會將各自委派10間半導體會員公司參加工作組，分享相關信息並對話；雙方協會將負責工作組的具體組織工作。

拜登將頒令審查關鍵供應鏈 避免依賴中國

【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼

美國總統拜登上月簽署行政命令，啟動對芯片（晶片）等4項關鍵產品供應鏈，為期100天的審查。該行政命令未有點明任何國家，但拜登強調「不能依賴沒有共同利益和價值觀的外國」，要與可信賴的夥伴合作，試圖擺脫依賴中國的意味濃。

值得注意，近年中美貿易戰演變為科技戰，美國前特朗普政府接連遏制中國科企，祭出出口限制。在拜登上任後，美國芯片業界組織呼籲拜登，重審特朗普政府設立的對華出口芯片限制，認為前朝的單方面措施，令任何潛在好處都可能會因為時間而減退，同時不必要地傷害美國芯片產業，並把業界置於易受到報復位置。本月初有傳，被美國列入貿易黑名單的中芯國際，獲部分美國供應商供貨許可，惟10納米以下的先進製程產品或技術仍受美方限制。

【中美芯片戰】拜登放鬆限制？傳中芯獲供貨許可 但這製程未放行

責任編輯：林佩怡

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