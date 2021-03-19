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【中美會談】為何選阿拉斯加？一低調二就腳

國情動向 12:18 2021/03/19

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【中美阿拉斯加會面】為何選阿拉斯加？就腳又低調

拜登上任美國總統以來首次中美高層對話，周四（18日）在美國阿拉斯加登場。今次中美會談分2日共3場舉行，選址阿拉斯加州最大城市安克雷奇（Anchorage）庫克船長酒店（Hotel Captain Cook）。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅等中方官員，與國務卿布林肯、國安顧問沙利文等美方代表，預計合共會舉行9小時馬拉松式會談。

阿拉斯加不但容許中美在兩國關係緊張敏感時刻，相對低調地展開面對面溝通，阿拉斯加還因地理位置，是為東亞來往北美航班的必經之地，對中美官員都相對便利。

阿拉斯加低調 避正式出訪尷尬

拜登上任後中美關係仍然緊張，拜登政府尤其面臨美國兩黨一致要求對中國強硬壓力，美國官員此時若到中國北京與中方會談，或邀請中國官員到美國華盛頓會談，政治上都有困難。

阿拉斯加雖然是美國領地，但與美國本土48州仍有相當地理、文化上的距離，正好可以讓中美高官在此敏感時刻，相對低調地面對面接觸，既可達到溝通目的，也有助減少國內政治反彈。

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阿拉斯加位處差不多就是在中國與美國本土中間，在當地會談也許可以解讀成「一人走一步」，而今次會談日期也選在布林肯與沙利文訪問日本、南韓2個美國東亞盟國之後，可以顯得美國是先跟盟友打招呼，才與對手切磋過招。

與此同時，中美官員選在美國領地會面，中國外交部則表明中方是應美方邀請參與。

美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

楊潔篪15分鐘發言 美方指「譁眾取寵

阿拉斯加就腳 反正飛機都要經

說到布林肯與沙利文出訪日韓，返程期間停留阿拉斯加與中國官員會談，其實也是因利乘便。阿拉斯加因為地理位置，是來往東亞與北美最短距離上一站，是航班的必經之地。

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這在平面的地圖上並看不出來，但只要拿來地球儀，在東亞與北美之間劃條直線就清晰可見，正正穿過阿拉斯加。舊時飛機航程較短，阿拉斯加是一大中途加油站。現在飛機航程夠長，阿拉斯加也是航班一旦出現故障的重要備降地點。

阿拉斯加安克雷奇國際機場客運量不多，但貨運量長期處於全球頭5至6位，正因東亞來往北美航班必經當地，貨機停留有利將貨物分流，把最終目的地相同貨物集中一起轉送出去。

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責任編輯：連兆鋒

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