歐美煉油廠不敵中企敗退 澳洲政府亦憂被「卡脖子」

有報道指，歐美石油大企業在澳洲的煉油廠因價格、產能等方面不敵中國企業，紛紛被停產和關閉；在中澳關係陷入低谷之際，專家預料澳洲對中國進口的石油產品依賴程度卻會不斷上升，足令堪培拉方面感焦慮。

《日經新聞》周二（9日）報道，英國石油公司（British Petroleum）在去年10月宣佈將關閉一間有65年歷史的西澳煉油廠，並計畫今年4月前停產，改其為石油產品進口基地。而埃克森美孚（Exxon Mobil）亦於今年2月宣佈，將關閉其墨爾本煉油廠，並同樣改為石油產品進口基地。

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報道指，隨著近年亞洲和中東主攻出口的大型煉油廠增加，改變澳洲市場的結構，令歐美石油大企在當地生產的石油產品難以與中國、中東等同業的低價石油產品競爭。在兩間大企相繼關閉當地煉油廠後，澳洲的煉油廠，將由本來的8間跌至僅剩2間。

報道指，中國自2015年前後起，以中石油和中石化等國有企業為中心推進新建和升級煉油廠，以擴大了對亞太地區的出口。

報道引述國際能源署（International Energy Agency，IEA）推算，中國在2019年至2025年間能日均煉油1.8百萬桶；而中企旗下的「超大煉油廠」每日煉油產能為30萬至40萬桶的，是上述遭關閉歐美在澳煉油廠產能的2至4倍。另外，中企煉油廠能保持低成本生產，令歐美在澳煉油廠產品的價格在市場上難與之匹敵。

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而隨著歐美大企煉油廠關閉，也讓澳洲對石油產品進口的依賴度持續上升，料2021年澳洲石油產品進口依賴度將提高至79％，較2019年的65%高出14%。

中國則有望在未來成為澳洲最大石油產品輸出國。據統計，2019財政年度，新加坡是澳洲最大的石油產品進口國，佔比達26%，但比起2014年下降8至9%；2019年澳洲進口來自中國的石油產品則佔14%，5年間上升了9%。

報道引述標普全球普氏分析的高級分析師Alexander Yap預測，中國在未來將超越新加坡，成為澳洲石油的最大供應國。

適逢中澳交惡，此趨勢已引起堪培拉方面對其能源安全的關注。去年中國曾對澳洲祭出貿易進出口限制，澳當局關注長此下去，一旦澳中關係持續惡化，中方在燃料及其副產品方面的制裁措施，將造成澳洲在國安等方面的問題。

責任編輯：黃良潤

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