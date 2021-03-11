芯片短貨下最高漲價100% 手機生產商與車廠互搶產能

▲ 手機及汽車業正爭奪芯片產能

全球芯片缺貨情況惡化，在汽車業率先受衝擊後，問題蔓延至手機、遊戲主機等各電子產品行業。內媒報道，自去年底以來，已有21家中外半導體企業提高芯片售價，普遍加價一成至兩成，最高加幅達到100%。手機生產商及車廠正爭奪芯片產能，手機芯片的訂單數更多，但汽車智能化同樣不可逆轉，潛力巨大。

《界面新聞》統計，去年11月起，航順、恩智浦、杭州士蘭微等正式調高旗下產品售價，加幅在5%至30%。至今年1月，包括DIODES、福斯特半導體、意法半導體、上海貝嶺等10多家企業也開始調漲，日本瑞薩電子的電源類產品最高加幅達到100%。這波加價潮並未停止。

芯片短缺令全球汽車產量縮水，13家車廠因此減產甚至倒閉。中汽協警告，芯片短缺將影響今年二季度汽車銷情。另一邊廂，在5G手機需求巨大、芯片產能被車用半導體搶走的情況下，手機芯片及其他零件供不應求。蘋果、小米、realme等手機生產商均放風指，供應量可能出現問題。

此外，其他消費類電子產品包括手提電腦面板、電視、顯示卡等也出現不同情況加價，如電視用大尺寸面板在過去9個月以來，已加價近80%。

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手機廠與汽車廠的跨領域角力

科技類媒體《36氪》指出，汽車和手機在爭奪有限的芯片產能，原因不僅是5G手機需求猛增，最重要的是車用芯片觸底反彈，且智能電動車趨勢已不可逆，每輛車採用的芯片數量大幅增加，導致車用芯片嚴重缺貨。惠譽認為，芯片短缺將使傳統製造商的電動汽車業務的成功機會可能會非常渺茫。

相較車企而言，芯片製造商更加青睞手機廠商這樣的客戶，後者訂單量更多，僅智能手機市場每年的訂單量就超過10億份，而來自汽行業車的訂單數額尚未達到1億份。汽車芯片是定製產品，一顆完整芯片製造流程包括芯片設計、晶圓代工及封裝測試等多個步驟，半導體企業需要投入大量資金、時間準備。

汽車製造業也屬於利潤率較低的行業，大部分車企並不願放棄一部分盈利空間來高價購買芯片。在台積電公佈的第四季度財報中，新款5G iPhone手機佔據其主要產能。還有知情人士透露，至少有一家重要的汽車芯片供應商因產能不足被台積電拒絕代工生產。

不過，以電動化、網聯化、智能化、共享化為特徵的「新四化」已成為全球汽車產業的主流趨勢，車用芯片更是不可或缺，被廣泛應用於汽車的多個重要系統中，尤其是在汽車智能化過程中，芯片的性能將直接影響自動駕駛系統的好壞。隨著形勢的好轉，允其是中國有力地控制住疫情，各地政府陸續推出經濟刺激計畫，並建議減少乘坐公共交通工具，以中國為主的汽車銷量開始快速反彈。有分析認為，未來汽車可能發展成為超越手機的智能移動終端。

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責任編輯：陳建錫

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