  • 23°C
香港時間 : 2021311日 (四) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「讓你的公司再度偉大」 淘寶有售「西天懂佛」特朗普雕塑

國情動向 14:04 2021/03/11

分享：

美國前總統特朗普卸任後，近期內地網購平台淘寶，出現「特朗普禪修雕塑」商品，並以「讓你的公司再度偉大」作為噱頭。據稱已賣出數十尊雕像，有買家表示，希望雕像提醒自己「不要太特朗普」。

在淘寶網上，有一款商品名為「西天懂佛特朗普 禪修雕塑」白瓷雕像，穿著僧服的特朗普打坐，呈現祥和氣息，標題並打上「讓你的公司再度偉大」。該雕塑高16cm，售價999元（人民幣，下同）。另外有更大尺寸，售3999元。

特朗普遺下慘敗的中美貿易戰  3殘酷現實等着美國

特朗普告別演說 這樣提中國（有片）

據內地《環球時報》英文版9日報道，賣家表示，該雕塑構思來自特朗普的「讓美國再次偉大」，以及他聲稱自己比誰都懂事。他指，只造了100尊雕像，已經賣出了數十尊。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

報道引述一名上海買家稱，他在微信看到這些雕像後便購買，會起雕像放在桌上作為裝飾，「特朗普可以說是一個時代及極端利己主義的代表，現在這個時代過去了，希望雕像提醒自己：不要太特朗普」。

另據美國網媒Insider，北京小型建築公司李國強（Li Guoqiang，音譯）都有訂下雕像，打算放在公司2樓廁所走廊。他稱，這種雕像放在辦公室裡真的很滑稽，「但誰知道呢，也許它讓我的公司再次變得偉大」。他指自己不是特朗普粉絲，但認為雕像看上去很平和。

內地網民反應：

巨牛五叔：惡搞別人，你就嘻嘻笑，別人惡搞你，你就嗷嗷叫。做人要厚道。

CoCo：不怕人家告你侵犯肖像權？

紅旗漫捲西風：不得不說，只有想不到，沒有做不到。

許公子1018：竟然毫無違和感

【拜登上任】特朗普陰魂不散 中美關係繼續煩

「特朗普玩大了」 胡錫進嘲美國示威反映政治制度被高估

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【拜登上任】特朗普陰魂不散 中美關係繼續煩
2021/01/12
【拜登上任】特朗普陰魂不散 中美關係繼續煩
拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？
2021/01/16
拜登被刻上「特朗普印記」 對華政策只會換湯不換藥？
【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身
2021/01/19
【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身
商品 網購平台 特朗普 人民幣 雕塑 環球時報 美國 淘寶 微信

下一篇文章

中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登把華裔一男子招為幕僚 Tiktok微信恐遇不利？
拜登把華裔一男子招為幕僚 Tiktok微信恐遇不利？
時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭
時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭
英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽
英國航母來南海 英媒：中國可這樣重創英軍聲譽
中美高層傳研議阿拉斯加會晤 趙立堅這樣回應
中美高層傳研議阿拉斯加會晤 趙立堅這樣回應
中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機（第二版）
中國推全球首個「疫苗護照」 世衛不力挺有玄機（第二版）
【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機
【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機