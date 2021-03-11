「讓你的公司再度偉大」 淘寶有售「西天懂佛」特朗普雕塑

美國前總統特朗普卸任後，近期內地網購平台淘寶，出現「特朗普禪修雕塑」商品，並以「讓你的公司再度偉大」作為噱頭。據稱已賣出數十尊雕像，有買家表示，希望雕像提醒自己「不要太特朗普」。

在淘寶網上，有一款商品名為「西天懂佛特朗普 禪修雕塑」白瓷雕像，穿著僧服的特朗普打坐，呈現祥和氣息，標題並打上「讓你的公司再度偉大」。該雕塑高16cm，售價999元（人民幣，下同）。另外有更大尺寸，售3999元。

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據內地《環球時報》英文版9日報道，賣家表示，該雕塑構思來自特朗普的「讓美國再次偉大」，以及他聲稱自己比誰都懂事。他指，只造了100尊雕像，已經賣出了數十尊。

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報道引述一名上海買家稱，他在微信看到這些雕像後便購買，會起雕像放在桌上作為裝飾，「特朗普可以說是一個時代及極端利己主義的代表，現在這個時代過去了，希望雕像提醒自己：不要太特朗普」。

另據美國網媒Insider，北京小型建築公司李國強（Li Guoqiang，音譯）都有訂下雕像，打算放在公司2樓廁所走廊。他稱，這種雕像放在辦公室裡真的很滑稽，「但誰知道呢，也許它讓我的公司再次變得偉大」。他指自己不是特朗普粉絲，但認為雕像看上去很平和。

內地網民反應：

巨牛五叔：惡搞別人，你就嘻嘻笑，別人惡搞你，你就嗷嗷叫。做人要厚道。 CoCo：不怕人家告你侵犯肖像權？ 紅旗漫捲西風：不得不說，只有想不到，沒有做不到。 許公子1018：竟然毫無違和感

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責任編輯：林佩怡

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