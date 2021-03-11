▲ 台灣大旱恐傷及Apple與Tesla？一切由「芯荒」說起

台灣正面臨56年最嚴重乾旱，恐將演化為芯片生產危機。美國知名財經周刊巴隆（Barron's）也對此關切。該周刊周三（10日）發出報道，指乾旱情況若不能緩解，蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）產品所需的芯片供應將受到威脅。

巴隆說，半導體製程中需要大量用水，而包括台積電（台：2330）在內多家重要的台灣半導體製造廠，現正面臨數十年來最嚴重的乾旱。當前全球半導體供應已經十分緊俏，如果乾旱持續下去情況勢必更糟。

台積電竟用水車供水 台芯片產業弱點曝光

芯片短貨下最高漲價100% 手機生產商與車廠互搶產能

巴隆引用台積電最近的社會責任資料指出，該公司在台灣的生產線每日總共需要約15.6萬公噸的水；透過回收循環利用與其他技術，台積電致力採取各項措施降低製造每個芯片所需用到的水量。以2019年為例，台積電回收再使用的水計有1.337億公噸，相當於用水量的87%。

台灣56年來最旱 部份水庫存量只剩約10％

巴隆也提到，目前台積電已開始以卡車運水支應生產所需；台灣官方表示，目前備用的水資源，直到5月底，足夠台積電維持正常製造作業。

但巴隆周刊指出，如果台灣乾旱情況無法緩解，蘋果、特斯拉等公司可能會到影響，因為在面板與其他元件方面的生產過程中，水是必要的。

台日聯手拓2納米以下芯片 這些品牌或率先用？

武統已非沒可能 美稱再依賴台灣芯片好危險

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

台灣目前旱情有多嚴重？當地媒體報道，由於2020年無颱風來襲，全台水情嚴峻；截至本月9日，北台灣的石門水庫蓄水量僅剩48.8％；新竹寶山水庫、寶山第二水庫皆亮紅燈，僅剩20.8％、11.9％；中台灣的鯉魚潭水庫僅剩14.9％，台中德基水庫水位更一度創47年來新低、僅9.8％，首見「水底枯林」；南部的白河水庫已見底、蓄水0％，指標的曾文水庫蓄水率僅剩15.2%。

有專家形容，這是台灣56年來最大乾旱！ 外國媒體上個月警告，旱象恐衝擊台灣半導體產能、影響股價，對此經濟部長王美花日前公開表示，「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁