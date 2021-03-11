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巴西向中國洽購國藥疫苗 此前已訂1億劑科興

社會熱點 15:23 2021/03/11

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巴西是疫情最嚴重的國家之一，感染、死亡人數均據全球前列。當地媒體報道，巴西衛生部官員8日去信中國大使，尋求購買3000萬劑國藥疫苗，以確保疫苗接種計劃不會中斷。值得一提的是，巴西與另一中國藥廠科興有合作關係，此前已向其訂購1億劑疫苗，1550萬劑已到貨，科興也在當地設有生產綫。

環球電視台（TV Globo）報道，巴西衛生部秘書長Elcio Franco在信中講述了巴西的嚴峻形勢：「巴西正面臨一種新的新冠毒株，P1病毒。這種毒株顯示出更強的傳染性，也能讓病人迅速演變為嚴重的臨床症狀。衛生部已經意識到，控制這一毒株，防止它在世界各地傳播致使疫情惡化的重要性。」他提到，由於缺乏疫苗，巴西的國家疫苗計劃已陷入危機。因此，衛生部尋求更多疫苗供應商，尤其是國藥集團，因為它的疫苗已被證明對新冠病毒有效。

巴西共與4方達成協議，包括科興、阿斯利康、新冠疫苗保障機制（COVAX）和印度Covaxin，真正到貨的暫時只有科興和阿斯利康，而後者僅400萬劑，國藥則不在疫苗提供名單內。報道又指，巴西感染人數已突破1100萬，上周每日平均感染人數近6.8萬。它面臨的挑戰就是，確保所有訂購的疫苗盡快送達。

公開資料顯示，科興疫苗對預防新冠病毒的整體有效率為50.66%，國藥疫苗則為79%，前者據稱能有效抵禦巴西的P1變種病毒。

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責任編輯：陳建錫

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