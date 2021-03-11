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【中美會談】趙立堅回應布林肯「攤牌論」：美應棄冷戰思維

國情動向 15:35 2021/03/11

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中美重啟高層會談有期，惟美國國務卿布林肯表示，此次會晤是一個「美方將所有議題攤開來的重要機會」，並稱很多美方關切的中方行徑，挑戰了美國與盟友的安全、繁榮和價值。中國外交部發言人趙立堅指出，美方應摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全和發展利益，停止干涉中國內政。

中國外交部發言人趙立堅周四在例行記者會宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅，將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於3月18日至19日在安克雷奇（Anchorage）行中美高層戰略對話。

【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機（第二版）

【中美關係】布林肯證實 與楊潔篪及王毅阿拉斯加會面

多家媒體近日接連報道，中美外交高層將進行美國總統拜登上任以來的首度會晤。美國國務院發言人當地時間10日透過聲明，證實這項消息。中國外交部也在今日宣布這項消息。

趙立堅說，中方要求美方客觀

布林肯說，這是一個美方將所有議題攤開來的重要機會，很多美方關切的北京行徑，那些行徑挑戰了美國與盟友的安全、繁榮和價值。

對於布林肯的說法，趙立堅表示，應美方邀請，中美將於近期舉行高層戰略對話。中方對中美關係的立場是明確的。

【中美會談】美方4招欲逞強  中國也有籌碼下盤好棋

中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調

趙立堅說，中方要求美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全和發展利益。停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

責任編輯：鄧國強

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