▲ 美軍「快速摧毀中國艦隊」計劃曝光 但中國一招化解？

美國拜登政府高度重視中國軍力冒起，國防部成立「中國專案組」研究新戰法，4個月後交報告。美國傳媒再度披露，美軍近年正研究把冷戰時對付蘇聯坦克集群的「突擊破壞者」（Assault Breaker）計劃升級更新，變成能夠一舉對付大量海軍艦艇的「突擊破壞者II」，尋求有能力在短時間內瓦解中國海軍潛在進攻。不過，參與研究的美國專家坦言，中國及俄羅斯其實只要簡單一招即可應對。

《福布斯》雜誌網站文章表示，美軍科學家正在研究秘密項目「突擊破壞者II」。這個名字並不多見，幾年前曾在含糊的官方報告中披露，直到今天都很少公開提起。但署理專責研究與工程副國務卿埃默特（Terence Emmert）本周在線演講中，罕有提及了「突擊破壞者II」。

埃默特稱，「突擊破壞者II」是一個非常有前途的做法，可以幫助美國在戰略競爭中脫穎而出。「如果我們做得夠好，就不需要再有『突擊破壞者III』。」

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「突擊破壞者II」到底是什麼？這要由第一代的「突擊破壞者」項目說起。

「突擊破壞者」始於1970年代。當年美蘇冷戰，蘇聯與東歐華約國家裝甲部隊有顯著數量優勢，北約坦克再好打也有招架不住之虞，美國國防部高級研究項目局（DARPA）於是尋求辦法，能夠快速精準地摧毀成千上萬蘇聯坦克，為北約增援部隊開往前線爭取時間，這項目因此名叫「突擊破壞者」。

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「突擊破壞者」當年朝空中、地面兩個方向發展。空中方面由配備新型雷達的作戰飛機，發射並引導精確制導彈藥，這些導彈是子母彈，內藏多枚子彈藥，能覆蓋大面積一次摧毀大量裝甲。地面部分則由火箭炮在偵察機引導下，向同一目標發射精確制導火箭彈。

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「突擊破壞者II」則要把類似功能擴至對付艦艇，但具體是怎樣的仍然神秘。美國國防科學委員會（Defense Science Board）2017年一份經過刪節的報告披露，這是一種「能夠在短時間內打擊對手、讓他們的打擊手段失效的能力，這能奪去對手取得戰略勝利的能力，直到美國及盟友能夠發揮傳統戰力予以對付。」

委員會還表示，「突擊破壞者II」針對目標包括艦艇、防空系統、指揮中心、坦克和彈藥庫等。第一代「突擊破壞者」項目的許多裝備目前仍在服役，「突擊破壞者II」顯然打算在此之上擴充，可能會採用新的傳感器、彈藥和網絡技術來部署。美軍在這方面有許多選擇，包括RQ-180隱形無人偵察機，通過配備適當的雷達，可以擴大傳感器的覆蓋範圍。美國空軍新引進的先進戰鬥管理系統軟件，也可以讓作戰網絡更加直觀。

文章稱，美國空軍和海軍也正在購買新型遠程對地攻擊導彈和反艦巡航導彈。美國空軍的「金帳汗國」（Golden Horde）小型智能炸彈，可以用於替換老式的航空火箭彈。美國陸軍也正在研製射程更遠的火箭炮，射程甚至能達上千英里。將這些或類似的系統整合在一起，理論上就能夠快速發現、瞄準並攻擊大量的敵軍坦克和艦艇，從而阻止對手進攻。

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不過，「突擊破壞者II」計劃並不是完美的。

美國國防科學委員會解釋，「突擊破壞者II」應該瞄準敵人的後方，但又不能向後太遠。「因為要避免衝突風險的升級，可靠的美國反擊戰略不能依賴打擊俄羅斯或中國本土目標。」此與同時，項目也不能太燒錢。「反制戰略不能依賴於美軍大規模前沿部署，因為成本不可持續。」

委員會還說，即使「突擊破壞者II」能夠對抗目前的俄羅斯及中國軍隊，中俄也有一個簡單的方法來克服它，那就是增加更多兵力。「對手總是可以在戰鬥中投入更多兵力，讓這項目的代價更高。」

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責任編輯：連兆鋒