美國土耳其交惡 間接讓中國「武直」獲訂單（組圖）

美國和土耳其近日因後者採購俄羅斯S-400防空系統，導致關係日趨惡化。報道指，土耳其總統發言人受訪時指，美國對土制裁導致中國軍工漁人得利，令土耳其對巴基斯坦的武裝直升機軍售案被中國「截胡」。

綜合外媒報道，土耳其總統發言人易卜拉欣·卡林(Ibrahim Kalin)在本月較早前，接受彭博社採訪時指，土耳其原計劃向巴基斯坦出售30架土耳其ATAK攻擊直升機（TAI/AgustaWestland T-129 ATAK），惟該直升機使用的美製發動機遭美方禁止對土出口，導致中國漁人得利，間接傷害了美國的利益。

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卡林又指，中國近年已成全球軍售市場上一要角。美國近年將中國視為主要潛在威脅。，惟這次讓中國獲得巴基斯坦直升機，是「美國自己的損失」。

據報2018年，在一場比較中國武直-10攻擊直升機（WZ-10）和土耳其T-129 ATAK的實地測試後，巴基斯坦選擇與土耳其簽署引進30架T-129，價值15億美元的合同。T-129使用美製LHTEC T800-4A發動機，惟在土獲得俄製S-400導彈系統後，美國以《通過制裁打擊美國對手法案》為理由，向土耳其禁售該款發動機，導致T-129至2020年仍未按照訂單交付。

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目前未有巴官方消息證實將採購直-10。但據去年2月詹氏防務周刊（Jane's Defence Weekly）報道，此前巴方曾稱，如T-129直升機未能交貨，將考慮直-10。

卡林補充道，美國在購買S-400問題上「根本沒準備和土耳其進行協商」。美方聲稱土耳其使用S-400防空系統可幫助俄羅斯獲得美F-35戰機的弱點，為此，土方提出以磋商解決，但未獲回應；之後美當局更坦言是「政治問題」。他表示，土耳其只有在利益獲美方尊重的情況下，才能與之合作。否則將產生「完全相反的結果」。

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而該爭端至今仍持續。俄媒上月初報道，美國無法以任何東西交換土耳其不使用S-400，因土方若現在才放棄S-400，將違法與俄方簽訂的合同和相關義務，需支付高額罰金。

這或將進一步令土耳其對中國軍工有興趣。據印媒上周三（3日）報道，土耳其正在推動與巴基斯坦聯合研製戰機和導彈，或將使土耳其依靠中巴關係，更接近擁有中國軍工的技術，如巴基斯坦與中國聯合研發的「梟龍」戰鬥機（JF-17）相關技術。如此或促使土耳其最終與中國合作。

美國政府去年12月以土耳其購買俄製S-400防空系統為由，宣布對土實施制裁，包括禁止向土出口國防工業製品。

責任編輯：黃良潤

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