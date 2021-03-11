  • 21°C
香港時間 : 2021311日 (四) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國土耳其交惡 間接讓中國「武直」獲訂單（組圖）

即時中國 16:15 2021/03/11

分享：

美國和土耳其近日因後者採購俄羅斯S-400防空系統，導致關係日趨惡化。報道指，土耳其總統發言人受訪時指，美國對土制裁導致中國軍工漁人得利，令土耳其對巴基斯坦的武裝直升機軍售案被中國「截胡」。

綜合外媒報道，土耳其總統發言人易卜拉欣·卡林(Ibrahim Kalin)在本月較早前，接受彭博社採訪時指，土耳其原計劃向巴基斯坦出售30架土耳其ATAK攻擊直升機（TAI/AgustaWestland T-129 ATAK），惟該直升機使用的美製發動機遭美方禁止對土出口，導致中國漁人得利，間接傷害了美國的利益。

時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭

中國海軍超美國？內媒神反駁：軍力不是按艘計的

卡林又指，中國近年已成全球軍售市場上一要角。美國近年將中國視為主要潛在威脅。，惟這次讓中國獲得巴基斯坦直升機，是「美國自己的損失」。

據報2018年，在一場比較中國武直-10攻擊直升機（WZ-10）和土耳其T-129 ATAK的實地測試後，巴基斯坦選擇與土耳其簽署引進30架T-129，價值15億美元的合同。T-129使用美製LHTEC T800-4A發動機，惟在土獲得俄製S-400導彈系統後，美國以《通過制裁打擊美國對手法案》為理由，向土耳其禁售該款發動機，導致T-129至2020年仍未按照訂單交付。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

目前未有巴官方消息證實將採購直-10。但據去年2月詹氏防務周刊（Jane's Defence Weekly）報道，此前巴方曾稱，如T-129直升機未能交貨，將考慮直-10。

卡林補充道，美國在購買S-400問題上「根本沒準備和土耳其進行協商」。美方聲稱土耳其使用S-400防空系統可幫助俄羅斯獲得美F-35戰機的弱點，為此，土方提出以磋商解決，但未獲回應；之後美當局更坦言是「政治問題」。他表示，土耳其只有在利益獲美方尊重的情況下，才能與之合作。否則將產生「完全相反的結果」。

【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步

美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）

而該爭端至今仍持續。俄媒上月初報道，美國無法以任何東西交換土耳其不使用S-400，因土方若現在才放棄S-400，將違法與俄方簽訂的合同和相關義務，需支付高額罰金。

這或將進一步令土耳其對中國軍工有興趣。據印媒上周三（3日）報道，土耳其正在推動與巴基斯坦聯合研製戰機和導彈，或將使土耳其依靠中巴關係，更接近擁有中國軍工的技術，如巴基斯坦與中國聯合研發的「梟龍」戰鬥機（JF-17）相關技術。如此或促使土耳其最終與中國合作。

美國政府去年12月以土耳其購買俄製S-400防空系統為由，宣布對土實施制裁，包括禁止向土出口國防工業製品。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

英國加入中美太空戰？英軍訓練戰機模擬攻擊中國衛星
2021/02/25
英國加入中美太空戰？英軍訓練戰機模擬攻擊中國衛星
美向亞太試射洲際導彈 與中國鬥炫核威懾力（組圖，有片）
2021/02/26
美向亞太試射洲際導彈 與中國鬥炫核威懾力（組圖，有片）
【十四五規劃】解放軍強軍新藍圖曝光 AI及量子成重點
2021/03/05
【十四五規劃】解放軍強軍新藍圖曝光 AI及量子成重點
【兩會2021】解放軍談加軍費 點名「台獨」令天下不太平
2021/03/08
【兩會2021】解放軍談加軍費 點名「台獨」令天下不太平
地緣政治 政治 國防 軍事 埃爾多安 蓬佩奧 航空 制裁 土耳其 俄羅斯

下一篇文章

歐美煉油廠不敵中企敗退 澳洲政府亦憂被「卡脖子」（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】布林肯證實 與楊潔篪及王毅阿拉斯加會面
【中美關係】布林肯證實 與楊潔篪及王毅阿拉斯加會面
中國年吃7億隻豬卻缺「豬芯片」 政協倡養殖技術自主自立
中國年吃7億隻豬卻缺「豬芯片」 政協倡養殖技術自主自立
【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應
【兩會2021】人大代表提議禁絕「通宵打機」 網民這樣回應
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
【新冠肺炎】助社會力克疫情 日本引入的中國「新冠科技」有哪些？
【新冠肺炎】助社會力克疫情 日本引入的中國「新冠科技」有哪些？
歐美煉油廠不敵中企敗退 澳洲政府亦憂被「卡脖子」（第二版）
歐美煉油廠不敵中企敗退 澳洲政府亦憂被「卡脖子」（第二版）