印度修法限購「可信任」電訊設備 變相針對華為？

▲ 印度修定法例限制電訊商採購設備，被指針對中國企業

印度政府8日修定法例，從6月15日起，電訊商只能向政府批准的「可信任」企業採購設備，並將會制定限制採購的黑名單。官方未披露禁止或允其哪些企業，但當地媒體普遍認為針對中國企業，特別是華為。中國外交部此前多次批評，以安全為借口對中國企業進行打壓，既無事實根據，也不符國際經貿規則。

《印度時報》報道，印度愈來愈關切中國「介入」當地的關鍵基建，該份修正案指出，政府為了國家安全有權透過指定機構，在考量國防或與國防直接和間接相關的事項，為採購電信設備時加上前提條件。印度國家網路安全協調員將擔負指定機構任務，並提供一份「無法採購」的採購商源清單。

官方很快會通知電訊商，只有指定機構認為可採購的設備和產品，才能採購且安裝到電訊網路中。不過，該修正案所作的變更，將不會影響正有合約和設備。

印度電訊商日前剛競標4G頻段，政府共拍出價值7800億盧比（約696億人民幣）的頻段，修正案將令中國企業無法在當地拓展4G業務。

印度電信出口促進委員會（TEPC）主席Sandeep Aggarwal表示，這是一項非常即時的決定，恰逢印度電信領域面臨網路攻擊的威脅，尤其這些攻擊是來自印度鄰國。此步驟將加強印度的國家安全，使電訊和資訊科技網路更強大。

本周初，華為宣布獲得來自印度電訊商的2.66億人民幣訂單。內媒當時評論指，印度終於明白與中國「撕破臉」不明智，它不承認能夠幫助自己的只有中國，畢竟美國如今自己都自顧不暇，於是通過修復與中國的關係來自救，並推動經濟復甦。

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責任編輯：陳建錫

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