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【兩會2021】直播李克強總理記者會：今年6%以上經濟增長目標不低（不斷更新）

國情動向 16:51 2021/03/11

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全國人大會議今日（11日）閉幕，總理李克強將會出席記者會，回答中外記者提問。外界料將聚焦中國經濟、中美等中外關係，以及香港選舉制度等議題。在稍早的閉幕會，大會以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》。

【直播連結】

回應就業、收入問題

被問疫情對就業影響李克強稱，今年就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，還要為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。今年制定宏觀政策時，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」實現「六保」，把就業放在之首。去年出台的有關就業的政策舉措不僅沒有調退，還有所增加，其他政策都要有利就業。相信通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多就業崗位，繼而推動經濟穩中向好。

李克強稱，今年確定新增城鎮就業目標是1100萬人以上，希望實際執行中可以更高繼續通過保市場主體來保就業一方面推動穩崗、增崗，另一方面拓展就業渠道。要廣開靈活就業的渠道，現在中國靈活就業正在興起，涉及兩億多人有的人一人打幾份工，很辛苦，應該給他社保補貼，特別是要用機制辦法來解決可能出現的職業傷害問題，提供基本權益保障。有利靈活就業市場更加健康、穩定地向前發展。

對於老年人問題，李克強稱，中國老齡人口已有兩億六千萬，老齡產業為巨大朝陽產業，必然會給外企產品、服務乃至投資創造更多機會，因為中國市場是開放。中國有14億人口，勞動力資源可以說是最豐富的資源

就新冠疫情問題，回應美方指責中方缺乏透明度

李克強強調，新冠肺炎疫情是一起突發的全球公共衛生事件，中方和各方一樣希望盡快查清病毒來源。但疫情溯源是複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。中方本著實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衛保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。中方願同世衛一道，推動科學溯源工作。

他稱，疫情還在全球蔓延，當務之急不僅要溯源，還要做好各種防控工作，包括接種疫苗等。新冠肺炎是人類共同的敵人，希望各方攜起手來，因為沒有哪個國家能夠獨善其身。希望明年能夠面對面交流。

回應中國今年經濟增長目標為6%以上、宏觀政策會否轉為偏緊、中國經濟規模被指將於2028年超過美國

李克強表示，樂見經濟向好，但清醒看到，今年是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素，而世界經濟復甦不確定性仍很大。6%以上」不低了

現在中國經濟總量達100萬億元，增長6%就是6萬億元，放到「十三五」初要8%以上增速才能達到。而且「6%以上」是開了口子，實際過程可能會增長得更高。但不是在定計劃，而是引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其和明後年目標銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場預期。「一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力。」希望中國經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。

去年沒有搞寬鬆措施，或者所謂「量化寬鬆」，今年就沒必要急轉彎，還是要保持政策連續性和可持續性，著力穩固經濟，推動向好。保持經濟運行在合理區間，還是要注重把肥施在根上，現在市場主體特別是中小微企業還在恢復元氣中。由於經濟恢復增長，要合理調整政策，但調整是適度的，有些階段性政策退了，同時又用一些結構性減稅降費政策來沖抵影響，保持保民生、保就業、保市場主體的力度不減。

回應香港選舉制度、一國兩制

 

責任編輯：林佩怡

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