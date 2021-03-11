【兩會2021】直播李克強總理記者會：今年6%以上經濟增長目標不低（不斷更新）

全國人大會議今日（11日）閉幕，總理李克強將會出席記者會，回答中外記者提問。外界料將聚焦中國經濟、中美等中外關係，以及香港選舉制度等議題。在稍早的閉幕會，大會以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》。

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回應就業、收入問題

被問疫情對就業影響，李克強稱，今年就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，還要為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。今年制定宏觀政策時，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」實現「六保」，把就業放在之首。去年出台的有關就業的政策舉措不僅沒有調退，還有所增加，其他政策都要有利就業。相信通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多就業崗位，繼而推動經濟穩中向好。

李克強稱，今年確定新增城鎮就業目標是1100萬人以上，希望實際執行中可以更高。 繼續通過保市場主體來保就業。 一方面推動穩崗、增崗，另一方面拓展就業渠道。 要廣開靈活就業的渠道， 現在中國靈活就業正在興起，涉及兩億多人。 有的人一人打幾份工，很辛苦，應該給他社保補貼，特別是要用機制辦法來解決可能出現的職業傷害問題，提供基本權益保障。 有利靈活就業市場更加健康、穩定地向前發展。

對於老年人問題，李克強稱， 中國老齡人口已有兩億六千萬，老齡產業為巨大朝陽產業，必然會給外企產品、服務乃至投資創造更多機會，因為中國市場是開放。中國有14億人口，勞動力資源可以說是最豐富的資源 。

就新冠疫情問題，回應美方指責中方缺乏透明度

李克強強調，新冠肺炎疫情是一起突發的全球公共衛生事件，中方和各方一樣希望盡快查清病毒來源。但疫情溯源是複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。中方本著實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衛保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。中方願同世衛一道，推動科學溯源工作。

他稱，疫情還在全球蔓延，當務之急不僅要溯源，還要做好各種防控工作，包括接種疫苗等。新冠肺炎是人類共同的敵人，希望各方攜起手來，因為沒有哪個國家能夠獨善其身。希望明年能夠面對面交流。

回應中國今年經濟增長目標為6%以上、宏觀政策會否轉為偏緊、中國經濟規模被指將於2028年超過美國

李克強表示， 樂見經濟向好，但清醒看到，今年是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素， 而世界經濟復甦不確定性仍很大。「 6%以上」不低了。

現在中國經濟總量達100萬億元，增長6%就是6萬億元，放到「十三五」初要8%以上增速才能達到。 而且「6%以上」是開了口子，實際過程可能會增長得更高。 但不是在定計劃，而是引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其和明後年目標銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場預期。「一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力。」希望中國經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。

去年沒有搞寬鬆措施，或者所謂「量化寬鬆」，今年就沒必要急轉彎，還是要保持政策連續性和可持續性 ，著力穩固經濟，推動向好。 保持經濟運行在合理區間，還是要注重把肥施在根上，現在市場主體特別是中小微企業還在恢復元氣中。 由於經濟恢復增長，要合理調整政策，但調整是適度的，有些階段性政策退了，同時又用一些結構性減稅降費政策來沖抵影響，保持保民生、保就業、保市場主體的力度不減。

回應香港選舉制度、一國兩制

責任編輯：林佩怡

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