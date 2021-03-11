台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）

▲ 台灣怎防旱災加劇芯片荒？官員竟籲鑿井取水

台灣正經歷56年最嚴重乾旱，外媒憂慮將演化為芯片（又稱晶片）生產危機，Apple與Tesla等大品牌出貨恐被殃及。詎料台灣經濟部長王美花日前說明如何保障供水、確保高新科技產業不受打擊時，竟建議科技園鑿井取水；此話引發爭議，連新竹科學園官員亦打臉說：環評根本不容許園區打井。

（新增第5段台灣政界反應）

台灣中南部水情吃緊，王美花5日在立法院回答質詢時表示，旱災指揮中心3日已開會商討對策，針對新竹、苗栗、台中等區域有進一步的措施，包括原先減壓供水的時段晚上10時至次日上午6時，延長至全日實施；在非工業用水部分，如游泳池、三溫暖（港稱桑拿）、洗車等業者原先需節水10%，現在提升到需節水到20%。

台灣經濟部長王美花言論惹批評

至於缺水是否會影響到芯片生產，王美花表示，科學園區或工業區裡的用水需求，可以在旱災期間鑿井使用等，會儘量節水調度供應相關的需要。

此話一出，引發網民批評，指當局應對旱情無方，竟叫業界打井取水。有輿論諷刺說，「乾脆跳祈雨舞算了」、「沒光的話就鑿壁取光，該得諾貝爾獎了」。

台積電竟用水車供水 台芯片產業弱點曝光

台灣大旱恐傷及Apple與Tesla？一切由「芯荒」說起

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新黨台北市議員侯漢廷嘲諷，他在新竹科學園區工作的朋友，「一聽然後笑著笑著就哭了」；侯漢廷也在臉書指出，竹科每日用水15萬噸、台積電台灣廠區每日用水15.89萬噸，懇請王美花經濟部長賜教，什麼井能日產15萬噸的水。

事件燃燒多天後， 新竹科學園區管理局局長王永壯周四（11日）在立法院接受質詢時，也回應王美花「鑿井取水」言論，直指此方法不可行。

新竹科學園環評 根本不容許打井取水

王永壯解釋，當初新竹科學園建造時環評及規定園區不可使用地下水，且受「污水下水道管理辦法」規範，竹科亦不得開鑿地下水。

台灣目前旱情有多嚴重？當地媒體報道，由於2020年無颱風來襲，全台水情嚴峻。

工信部曝十四五芯片戰略 推5招強調國際合作

台日聯手拓2納米以下芯片 這些品牌或率先用？

截至本月9日，北台灣的石門水庫蓄水量僅剩48.8％；新竹寶山水庫、寶山第二水庫皆亮紅燈，僅剩20.8％、11.9％；中台灣的鯉魚潭水庫僅剩14.9％，台中德基水庫水位更一度創47年來新低、僅9.8％，首見「水底枯林」；南部的白河水庫已見底、蓄水0％，指標的曾文水庫蓄水率僅剩15.2%。

美國知名財經周刊巴隆（Barron's）也對此關切。該周刊周三（10日）發出報道，指乾旱情況若不能緩解，蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）產品所需的芯片供應將受到威脅。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁