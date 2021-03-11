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月球上種菜？ 中國探月工程師：不排除人工培植

社會熱點 17:55 2021/03/11

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「月球上是否能種菜？」此問題早前成中國社交平台「熱搜」。今年兩會召開期間，中國探月工程總設計師吳偉仁表示，中國不排除未來在月球科研站上進行人工培植；而早期嫦娥五號在月球採集的土壤，科學家將作進一步研究。

據中新社周四（11日）報道，全國政協常委、中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁指，月球沒有空氣，目前月球上的自然環境無法種菜，但中國不排除未來通過建設月球科研站，利用人工培植種出蔬菜和糧食。

中俄簽文件合建月球科研站 打美國新登月計劃對台

探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地

吳偉仁稱，科學家推算月球南極或有水冰存在。月球誕生過程中應有產生水，而月球南、北極都有深邃的「月洞」，洞里長時間不受陽光照射，水很可能以水冰的形式存在。

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他進一步解釋稱，未來中國將探索月球南極，其中一個重點目標就是尋找水冰。

另外吳偉仁亦回應了公眾對於早前「嫦娥五號」在月球採集樣本一事，表示月球樣品主要為包含微細的礦物顆粒、岩石碎屑和玻璃質微粒等的「月壤」。他指，經對比、化驗、分析，「月球樣本和北京地區的地質結構有一些差異，有些指標差距還比較大，有待科學家做進一步研究。」

吳偉仁指出，採集的月球樣品將有三類用途，包括進行科學研究、入藏國家博物館進行科普教育、以及「依據國際合作公約和雙多邊合作協議，發布月球樣品和數據管理辦法，與有關國家和全球科學家共享」。

嫦娥五號安全返回 「嫦娥之父」講中國下一步去哪

嫦娥五號着陸回收巨困難 為何不用北斗找她？

去年年12月，嫦娥五號返回器攜約1731克月球樣品，於內蒙古四子王旗成功著陸，實現中國第一次地外天體採樣返回。

2019年初，「嫦娥四號」探測器亦曾搭載重慶大學牽頭設計的「月面微型生態圈」實驗儀器，當中培育的棉花種子成功長出嫩芽，是在低重力、高輻射、高溫差等月球嚴峻環境下長出的第一株植物；該次月球實驗人類首次在月球表面進行生物學實驗。惟該種子數天後因實驗儀器未有電池供電保溫，在極寒環境下死亡。

責任編輯：黃良潤

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