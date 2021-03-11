▲ 李克強解構今年經濟形勢 GDP增6%以上「不低了」

全國人大會議今日（11日）閉幕，總理李克強在會後記者會上，被問及中國今年經濟增長目標為6%以上、宏觀政策會否轉為偏緊，而中國經濟規模被指將於2028年超過美國，中方對此說法有何評價。

李克強表示，樂見經濟向好，但清醒看到，今年是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素，而世界經濟復甦不確定性仍很大，「6%以上」不低了。

現在中國經濟總量達100萬億元（人民幣，下同），增長6%就是6萬億元，放到「十三五」初要8%以上增速才能達到。而且「6%以上」是開了口子，實際過程可能會增長得更高。 但不是在定計劃，而是引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其和明後年目標銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場預期。「一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力。」希望中國經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。

對於宏觀政策，李克強指，去年沒有搞寬鬆措施，或者所謂「量化寬鬆」，今年就沒必要急轉彎，還是要保持政策連續性和可持續性，著力穩固經濟，推動向好。保持經濟運行在合理區間，還是要注重把肥施在根上，現在市場主體特別是中小微企業還在恢復元氣中。

經濟恢復增長 要合理調整政策

他又指，由於經濟恢復增長，要合理調整政策，但調整是適度的，有些階段性政策退了，同時又用一些結構性減稅降費政策來沖抵影響，保持保民生、保就業、保市場主體的力度不減。

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他稱，保持力度不減，資金規模很重要，用好錢更重要。財政金融方面，要「一減、一增、一穩中有降」。一減，是減少中央政府本級支出，各級政府都要帶頭過緊日子；一增，是擴大直達資金範圍，讓基層和市場主體感到支持力度不減，更快更有效惠企利民；穩中有降，是在穩定槓桿率的同時，引導金融企業合理讓利，使中小微企業融資更便利、融資成本做到穩中有降。對各類風險隱患，也會及時防範化解。

李克強：今年就業壓力仍然很大

被問疫情對就業影響，李克強稱，今年就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，還要為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。

今年制定宏觀政策時，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」實現「六保」，把就業放在之首。去年出台的有關就業的政策舉措不僅沒有調退，還有所增加，其他政策都要有利就業。相信通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多就業崗位，繼而推動經濟穩中向好。

李克強稱，今年確定新增城鎮就業目標是1100萬人以上，希望實際執行中可以更高。繼續通過保市場主體來保就業。一方面推動穩崗、增崗，另一方面拓展就業渠道。

責任編輯：鄧國強

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