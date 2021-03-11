▲ 【兩會2021】中美如何跨過坎坷？李克強這樣建議

全國人大會議今天（周四）閉幕，總理李克強在記者會上，被問及對中美關係的看法，他形容中美建交40多年，風風雨雨，都能越過坎坷向前走。他又為中美互動，提出彼此應守的原則。

李克強表示，過去幾年中美關係的確遭遇了嚴重的困難，給兩國和世界都帶來了不利的影響。中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，和則兩利、鬥則俱傷。

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他又指，中美建交40多年了，風風雨雨，能越過坎坷向前走，還是因為符合世界發展趨勢，符合兩國的根本利益。

我們希望按照習近平主席最近和拜登總統通話的精神，就是要尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，推動兩國關係向著健康穩定的方向發展。這既符合兩國人民的利益，也是國際社會的期待。

李克強又謂，中美兩國歷史文化、發展階段、社會制度都不同，彼此相處難免會有矛盾、有分歧，有的時候甚至比較尖銳，關鍵是如何對待。中美兩國人民是有智慧、有能力的，雙方還是要相互尊重、平等相待地進行對話溝通。

我們希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利於管控和化解分歧。

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他又指，中美兩國有著廣泛的共同利益，有許多可以合作的領域。在去年多重衝擊的背景下，中美兩國的貿易規模增長8.8%，「我們還是應當把更多精力放在共同點上，去擴大共同利益。中美兩國作為聯合國的常任理事國，對於維護世界和平穩定、促進世界繁榮發展，都有重要責任。應該推動中美關係越過坎坷往前看，向著總體穩定的方向走」。

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責任編輯：鄧國強

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