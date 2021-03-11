【兩會2021】科研投入比例是短板 李克強提改革方向

▲ 李克強提出體制改革，讓科研人員有更多經費自主

全國兩會今日（11日）閉幕，總理李克強出席新聞發布會，談到受關注的科技「卡脖子」問題。李克強表示，中國全社會研發投入佔GDP比重還不高，基礎研究投入更只佔其中6%，發達國家是15%至25%。中國要加大投入並改革體制，首要讓科研人員有更多經費自主權，而非浪費時間在填表、評比等事上。

李克強表示，多年來，中國在科技創新領域取得一些重大突破，在應用創新領域發展得也很快，但是在基礎研究領域的確存在著不足。要建設科技強國，提升科技創新能力，就必須打牢基礎研究和應用基礎研究這個根基，「打多深的基才能蓋多高的樓，不能急功近利，要一步一個腳印地走」。

「讓科研人員有自主權，很重要的是要讓科研人員有經費使用的自主權。」李克強指出，改革體制最重要是讓科研人員能心無旁騖去搞研究，厚積才能薄發；創新則需依靠市場的力量，特別是企業。在「十四五」期間，中國會更多地依靠社會力量，增加「全社會」這個口徑下的研發投入，例如今年會採取對製造業研發費用投入加計扣除100%的措施，激發企業投資研發的動力。同時，要讓領軍拔尖人才脫穎而出，另一方面也要提高普通民眾的整體知識水平。

李克強重申，科技要自立自強，和國際合作、同行交流是並行不悖的。封閉不會有前途，斷鏈對誰都沒有好處。中國願意在保護知識產權的基礎上，與各國加強科技領域的合作，共同促進人類文明進步。

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責任編輯：陳建錫

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