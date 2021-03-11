▲ 李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力

全國人大閉幕，總理李克強在記者會上重申，今年就業形勢仍然嚴峻，將從增加穩定就業崗位、廣開靈活就業渠道等兩種手段，解決民眾失業問題；他更披露，目前國內「靈活就業」人口已達2億。

所謂「靈活就業」泛指以非全日制、臨時性和彈性工作，除了演藝人及律師等特種專業人士外，「靈活就業」通常都與散工、短期工或兼職等詞語掛鈎；有時為賺取足夠收入，「靈活就業」者要一人兼數職。在香港俚語中，這往往被稱作「炒散」。

李克強在記者會答問中說，去年在疫情肆虐的時候，當時很多街面上都見不到行人了，多數店鋪都關了，令人擔心出現大規模失業；但在政府減免稅費、支持減免房租、水電費，穩崗補貼資金等政策下，社會沒有大規模裁員，挺過來了。

李克強：今年新增城鎮就業目標1100萬人以上

他透露，內地去年最後更實現了城鎮新增就業1186萬人，也實現了經濟全年增長2.3%，居民收入相應增長，都好於預期。「就業就有收入，就可以帶動消費、拉動經濟」，他強調。

李克強總理記者會實錄全文：推動中美關係越過坎坷

李克強解構今年經濟形勢 GDP增6%以上「不低了」

但李克強指出，國內今年就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生就有909萬人，創歷史新高；同時，還要保障退役軍人就業，還要為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「今年我們確定新增城鎮就業的目標是1100萬人以上，希望在實際執行中還可以更高一點」，他說。

為了實現今年創造就業目標，李克強表示，要一方面繼續鼓勵增加相對穩定的就業崗位，另一方面也要廣開靈活就業的渠道。「現在中國的靈活就業正在興起，已經涉及到兩億多人」，他說。

中美如何跨過坎坷？李克強這樣建議

科研投入比例是短板 李克強提改革方向

李克強特別提到扶助「靈活就業」者，他指出，他們有的人一人打幾份工，很辛苦，「所以我們應該給他社保補貼，特別是要用機制性的辦法，來解決可能出現的職業傷害問題，給他們提供基本的權益保障。這也有利於靈活就業市場更加健康、穩定地向前發展」。

【知識庫：何謂靈活就業】 什麼是靈活就業人員？ 靈活就業人員是指以非全日制、臨時性和彈性工作等靈活形式就業的人員。 靈活就業人員的特點？ 靈活就業人員的特點主要表現為三個靈活性: 一是工作關係的靈活性。靈活就業人員的工作關係不穩定，時長時短，因為他們總要頻繁的更換崗位。

二是收入的靈活性。收入高低不等，總體水平較低，有相當一部分人的收入達不到社會平均工資水平。

三是工作時間的靈活性。靈活就業人員的工作時間依其從事的行業性質而定。 靈活就業人員的類型 靈活就業人員的從業形態多種多樣，涉及的行業也十分廣泛，其主要形式有: 一是企業下崗、離崗、失業人員，主要受雇於小規模私營企業和個體經營戶，或從事臨時工、季節工等勞務活動，或從事個體經營。

二是部分知識階層和大學畢業生等城市新增經濟活動人口，一般具有較高的知識水平或特殊技能，如從事娛樂界的演員和歌手，律師等。

三是進城務工的農民工，主要從事建築、裝修、安裝勞動，或保安、清潔、綠化管理、飲食攤點、家政服務及其他服務性職業。 （來源：MBA智庫百科）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

