拜登謀加碼封殺華為5G  釋放一關鍵訊號（第二版）

▲ 拜登謀加碼封殺華為5G 釋放一關鍵訊號

拜登政府或加碼封殺華為。路透社及彭博社周五均報道，拜登政府擬本周公布修訂政策，進一步限制企業向華為供應可能用於5G網絡的產品。如消息屬實，將釋出最明確訊號，美國總統拜登已視科技領域為中美競爭重要「戰場」，科技戰不僅不會緩和，且正在升級。

（新增末段美國商務部回應）

彭博引述知情人士報道，拜登政府已通知部分華為供應商，將收緊以前批准的出口許可證條件，禁止向華為出口用於或搭配5G裝置的零組件。

這名不願公開姓名的知情人士還告訴彭博，5G禁令本周生效。

在特朗普禁令基礎上 進一步限制向華為供貨

報道指，此規定將建立更明確的禁令，不得向華為出口5G設備所用的元件，包括半導體、天線和電池，使5G禁令在許可證持有者之間更加統一。

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而此前，有些公司獲准繼續向華為出口可用於其5G設備的元件，而另一些公司則受到更加嚴格的限制。

特朗普政府將華為列入實體清單，規定美國公司向華為出售美國的技術和知識產權時，必須獲得政府許可證。但各家企業一直抱怨規則混亂。

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此舉意味拜登政府計劃繼續推動特朗普的出口管制，也表明美國官員正落實對中國強硬的承諾。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本月稍早前接受MSNBC採訪時承諾，美國將「充分發揮」實體清單的作用。

事實上，《華爾街日報》早前亦報道指，拜登政府將延續對中國的科技戰，其中正推動一項務實工作，讓美國與多組國家聯合起來，共同研發技術，尋求在半導體、人工智能、和其他維擊未來經濟和軍事主導權的技術，領先於中國。

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美國政府高級官員透露，美國與盟友的初步對話已經開始，不過這一努力預計將耗時數月。報道指，美方這一戰略包括進攻和防禦兩部分：

進攻方面，通過美國與盟友的共同努力，讓科技研發支出遠超中國，而中國目前的研發預算幾乎與美國相當。 防禦方面，聯盟可以協調政策，阻止中國獲得成為全球領導者所需的技術。

而對於拜登政府是否進一步收緊對華為的限制，負責監督實體名單的美國商務部工業與安全局以電子郵件發布新聞稿說，不能對「具體的出口許可證問題」置評。公告說，該局「與跨部會的部門合作，延續實施《出口管理條例》規定的許可證政策，以保護美國的國家安全和外交政策利益」。

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責任編輯：鄧國強

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