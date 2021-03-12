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視中國為挑戰 美副國務卿提名獲參院外委會通過

即時中國 11:32 2021/03/12

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美國參議院外交委員會周四（11日）通過舍曼（Wendy Sherman）出任副國務卿的人事案。報道指，早前舍曼曾稱，視中國為挑戰，主張美國須與中國競爭，以及南海與人權問題上對抗中國。

外媒報道，參院外委會周四審議並通過資深外交官人舍曼（Wendy Sherman）的副國務卿提名人事案。報道指，舍曼雖因曾為2015年伊朗核子協議主要談判代表，提名受部分議員，惟外委會仍以14票比8票通過其提名案，將送至參議院全院待審。

美國務院準二號人物：必要時須在南海和人權議題對抗中國

拜登謀加碼封殺華為5G 釋放一關鍵訊號

而在上周三（3日）的外委會人事聽證會上，舍曼曾說美國兩黨都認同中國是美國一大挑戰，必須「與之競爭並勝出」。她進一步稱，須確保中國無法駭入美國網絡、竊取商業機密，且必要時也須在南海、人權議題上挑戰並對抗中國；又承諾未來會充分有效地制裁「負責打壓香港民主人權」的中方官員。

然而舍曼也表示，美中需在「小部分領域」合作，其中包括全球衛生，但要從調查新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情真相做起。

台媒提到，她曾在卸下國務次卿職務後，於2016年12月造訪台灣。

舍曼獲提名的職位為美國國務院副國務卿，為第二把交椅領導人，地位僅次於國務卿。美國國務院設2個副國務卿職位，外媒指，舍曼獲提名為主要的副國務卿，另一職位則為主管「管理與資源」的副國務卿。

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早前有報道指，舍曼對北韓與伊朗事務的經驗豐富，據此拜登團隊讓其加入，在此兩大事務上可彌補現團隊的不足。

現年71歲的舍曼外交資歷豐富，1997年至2001年期間擔任國務院顧問，同時擔任對北韓政策的協調者；目前她是哈佛大學甘迺迪政府學院教授。

責任編輯：黃良潤

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