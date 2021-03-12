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【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations

國情動向 12:34 2021/03/12

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【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations

中美高層確定下周在阿拉斯加舉行會談後，美方密集表態，宣稱將提及台灣、新疆及香港等議題，這都是中方已表明不能碰的底線，美方如堅持談，意味會談將遇棘手。事實上，美國國務院發言人預示，雙方將進行「艱難會談（Difficult Conversations）」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共政治局委員兼中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及國務委員兼外交部長王毅會面。

這將是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來美中高層首度會晤。

美方：談到分歧時 將直言不諱

談到18日美中會晤，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）當地時間11日在媒體簡報會表示，預期雙方將進行一些「艱難會談（Difficult Conversations）」，美方在談到分歧領域時勢必將直言不諱。

普賴斯指出，他相信雙方將觸及一些較棘手議題，包括香港、新疆、台灣、人權、南海、湄公河、經濟、任意拘留，及新冠疫情起源等。

布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機

美方4招欲逞強  中國有籌碼下盤好棋

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但他強調，這不代表美中對話一定得全然充滿敵對，或是只談分歧根深蒂固的議題；他預期雙方也會有機會談論潛在合作領域。

至於美方要看到何種成果才會願意繼續與中方互動，普賴斯說，中方常把希望改變中美關係基調掛在嘴邊，美方期望看到中方展現欲實現這個目標的誠意。他強調，「我們不會為了對話而對話」。

白宮：美將推台港及新疆議題

另一方面，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）說，布林肯和蘇利文在18、19日分別與中方的外交官會晤時，將不會有所保留，「無論是台灣...或香港...或是我們對經濟關係的關切」。

她指出，美方會提到新疆維吾爾族穆斯林的問題。

中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調

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責任編輯：鄧國強

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