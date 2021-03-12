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中美軍艦蘭嶼外海「交鋒」 拜登或有這3樣盤算

國情動向 12:08 2021/03/12

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美艦頻頻穿越台海，專家指目的是威懾中國

中美預告展開首次高層會晤後，美國芬恩號導彈驅逐艦（USS John Finn）昨日（11日）駛過台灣海峽，途經蘭嶼外海時與解放軍濟南號驅逐艦相遇，而台軍也在旁監控，以防發生突發情況。內地學者指出，美軍此舉有3樣盤算，最主要的試圖對中國進行軍事威懾，這種把戲今年內應該會繼續上演。

解放軍東部戰區批評美軍傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定。解放軍嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

台灣《中央社》報道，芬恩號離開台灣海峽後進巴士海峽往東航行，中午出現在蘭嶼東南方約40浬處，濟南號也同時在附近現身。至傍晚，兩艦各自開始往東方航行，晚間脫離台方監控。報道引述台軍人員指，台方同日在周邊海域進行火炮演習，但應與事件無關，暫不知雙方目的。

根據美軍第七艦隊新聞稿的附帶影片，芬恩號駛經台海期間，曾進行直升機升降演習，媒體估計是訓練反潛。

學者：試圖威懾中國，美軍把戲陸續有來

內地軍事專家王雲飛指出，芬恩號隸屬羅斯福號戰鬥群，部署在印尼、菲律賓一帶，它當時正在返航，按理最短路徑應該走菲律賓以東海域，即從台灣島的東部返回。它刻意捨近求遠通過台海，反映了美國的3樣盤算：

第一是美國所稱的「致力於開放、自由的印太地區」，其實就是美國捏造出來的一個理由，因為不管是美國軍艦，還是其他西家的軍艦、商船，在南海、東海航行，從來沒有受到過阻礙。

第二是為台灣當局撐腰打氣。

第三是就是對中國大陸進行軍事威脅，因為進入春天以後，大陸沿海的各種（解放軍）春訓活動普遍展開了，這個時候經過台灣海峽，就是要向中國示威。可以預料，美國軍艦穿越台灣海峽的活動，頻率不過低於去年。

內媒也發表評論指，中美高層即將展開拜登入主白宮後首次會晤，目標自然是為了管控分歧、擴大共識，那麼，雙方都應該保持一個最基本的誠意，「如今，美國一方面要和中國會晤，就一些共同關心的話題進行探討；另一方面又繼續做出不友好動作，利用軍艦穿越台灣海峽來炫耀武力，讓中國不舒服。顯然，這是美國方面誠意不足的表現，只能說，作為超級大國，美國這點小伎倆玩得很LOW，不登大雅之堂。

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責任編輯：陳建錫

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