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【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）

國情動向 17:35 2021/03/12

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由美國、日本、澳洲及印度組成的「四方安全對話（Quad）」，將於周五（12日）以線上形式舉行首次領導人會晤，討論一系列全球議題，被認為是抗衡中國不斷增長的軍事和經濟實力。日本傳媒報道，美日澳印將在採購稀土金屬方面展開合作，確認分散供應鏈的必要性。

對於Quad會議料談美涉華議題，中國外交部發言人趙立堅表示，國家之間的交往合作，應有助增進地區國家間的相互理解和信任，不應針對第三方或損害第三方的利益。我望有關國家秉持開放、包容、共贏、理念，不搞封閉排他小圈子，多做有利地區和平穩定和繁榮的事。

稀土是生產高科技電子用品和軍工製品不可缺少的原材料，手機、電動車、飛機渦輪引擎和導彈制導系統離不開稀土。而中國是全球最大的稀土生產國，產量佔全球6成，同時基本壟斷分離和冶煉工序。美國則嚴重依賴中國稀土，2015年至2018年，美國進口稀土約8成來自中國。

隨著中美關係惡化，科技角力白熱化，早前有傳中國或研究限制出口稀土、稀土加工技術等。美國總統拜登已下令審視稀土等關鍵產品供應鏈，試圖擺脫依賴中國的意味濃。

美牽首Quad擬助印度產新冠疫苗 圖與中國較量

中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

彭博：中國或出於國安考慮 禁出口稀土加工技術

討論冶煉技術 提供資金

據日本經濟新聞報道，美國上述第一輪措施正是在稀土領域與日澳印的合作，而四國首腦線上磋商，將確認分散供應鏈的必要性，並啟動具體政策協商。

報道指出，核心措施之一將是討論冶煉技術，四國將探索不易排放放射性廢棄物、低成本的冶煉方法。另外，四國還計劃向開採和冶煉提供銀團貸款的方案。美國將支授在美國處理澳洲礦石的計劃，日本也討論參與。

與此同時， 國際能源署（IEA）擬制定規則，以停止中國實施出口管制的規則，並將呼籲建立框架，讓成員國報告稀土庫存，加強國際監測。

據美國地質調查局統計，截至2020年，美國佔全球稀土產量16%，澳洲7%，印度1%。而日本是最大的稀土消費國之一。分析認為，僅憑四國難以建立完整的供應鏈，但加強合作將能提高影響力。

美國行錯一步 註定打輸中美稀土戰？

美沒中國稀土造不出F-35？中方謀這招點穴美國

責任編輯：林佩怡

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