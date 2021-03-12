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澳洲提恢復木材貿易中國「已讀不回」 澳學者：我們輸了

即時中國 12:25 2021/03/12

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中澳關係交惡後，中國海關去年尾起，陸續宣布暫停澳洲數個州的木材進口，稱為防止有害生物傳入。有報道指，澳洲當局已向中方提出恢復木材出口的要求，但中國海關官員暫未理會，意味澳洲與中國之間的木材貿易將面臨持續中斷。

路透社周五（12日）引述兩位不願具名的消息人士稱，此前澳洲農業部已向中國海關提供木材已噴灑殺蟲劑的證明，提出的恢復木材出口的要求，惟未收到中方回覆，料中澳之間每年16億澳元(折合約96.57億港元)的木材貿易將繼續中斷。

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而中國外交部周四（11日）則對路透社稱，中國對進口產品實施的是正常的預防性生物安全措施，稱有關澳洲木材貿易的問題可向負責部門查詢。

去年12月24日，中國海關總署通過其微信公眾號「12360海關熱線」稱，在來自幾個澳洲港口的木材中發現害蟲。當局稱，為防止有害生物傳入，保護中國農林業生產和生態安全，決定暫停澳洲新南威爾士州、西澳州原木進口。事件影響近400萬噸的中澳原木貿易。不過澳洲對華木屑出口仍繼續。

為了緩解這種窘境，澳洲政府隨即為木材行業提供了7000萬澳元（折合近4.2億港元）的資金，幫助他們尋找新的市場。惟當地林業產品協會態度消極，指中國是全球紙漿木材的主要買家，中國暫停原木入口使當地林業失去最大買家。

澳洲廣播公司（ABC）亦曾報道稱，隨著中國擴大了對澳洲林木產品的禁令範圍，南澳州和塔斯曼尼亞州已經流失了100多個伐木業崗位。在南澳州的「綠三角」地區已有150多名工人失業。澳洲林業最終恐有數千人失業。

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澳學者：澳中戰鬥裡我們輸了

上月外媒引述西澳州大學伯斯美亞中心研究主任韋爾森(Jeffrey Wilson)指， 過去一年澳洲雖然整體出口表現數字仍亮眼，惟海鮮、煤礦、木材等數種產業受致命打擊。他指過去30年，澳洲受益於經濟印太地區合作，但貿易出口基本上只依賴煤、鐵、天然氣，其中等規模又開放的經濟更易受貿易和投資關係等外部衝擊影響。

韋爾森指，澳洲工人「正代替國家付出代價」，又質疑澳洲能否為受貿易制裁影響的業者減輕制裁。

韋爾森提到，雖然中國與澳洲直接衝突，但美國也是加害者，強調過去特朗普(Donald Trump)政府比北京「更愛用脅迫性的貿易外交」，濫加關稅、用加關稅脅迫重新談判貿易協定，透過一系列操作使世界貿易組織(WTO)無法運作，不分敵友都會加以攻擊，讓澳洲受到附加傷害。

他進一步指出，他指中、美都利用經濟槓桿來追求大國自身利益；只要中美持續對抗，澳洲就只能受「脅迫性貿易戰」(coercive trade warfare)擺布。澳政府應從緊張的貿易關係中意識到，如果不調整政策、增加地緣政治工具，澳洲會日益面臨「大國經濟脅迫性傷害」。

他直言，「在澳中戰鬥裡我們輸了，在澳美戰鬥裡我們輸了」，強調解決中澳貿易問題的根本辦法是尋求世貿組織協助。

責任編輯：黃良潤

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