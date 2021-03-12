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國奧會將向奧運及冬奧選手提供中國疫苗 日本拒用（第二版）

國情動向 20:03 2021/03/12

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中國將為奧運及冬奧選手提供新冠疫苗

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）11日宣布，將為東京奧運會、北京冬奧會的選手提供中國疫苗，國際奧委會將會為這些疫苗埋單。日本奧運大臣丸川珠代12表示，日方沒有收到相關通知，任何疫苗都需要在日本通過測試才會獲認可，換言之現階段日本選手不可能接種中國疫苗。

（新增日本回應）

巴赫表示，目前許多國家和地區的代表團已經接種疫苗，還有一些承諾為自己的代表團提供疫苗。中國奧委會向國際奧委會提出，願意為2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會的選手提供疫苗，國際奧委會對中國的這一提議表示感謝，其真正體現了奧林匹克的團結精神。

日本：未收獲國際奧委會通知，不會使用

丸川珠代表示，巴公布計劃前未有知會日本政府，日方也是在國際奧委會網頁上得悉有關資訊。她估計巴的意思是，承認中國疫苗的國家，有權判斷是否接種。她又稱，有關中國疫苗的事宜現時等待政府決定，「我現時不知道中國疫苗有否在日本申請批准權，而政府對疫苗的政策未有任何改變。」

中國國務委員兼外長王毅早前表示，中國過去一年致力於「抗疫外交」，願為所有奧運選手提供疫苗。國際奧委員會副主席柯茲（John Coates）則曾表示，他們鼓勵選手在參加比賽前接種疫苗，但不會強迫。

巴西向中國洽購國藥疫苗 此前已訂1億劑科興

內地開放60歲或以上老人打國藥疫苗 年紀最大近百歲

責任編輯：陳建錫

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傳染病 疫情 外交 經濟 王毅 中國 北京 東京 疫苗 奧委會

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