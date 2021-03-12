是否戰略對話？中美高官會晤未開始 定位上已有分歧

中美高層會晤敲定下周四至五（18至19日）在美國阿拉斯加舉行，惟會晤未開始，美國已預示下周會將很「艱難」，雙方又在會晤定位上出現分歧，中方稱這場是「中美高層戰略對話」，美方則明言「這不是一次戰略對話」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），下周將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅，在阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）會晤。

據中國外交部周四（11日）宣布，這次是應美方邀請，「舉行中美高層戰略對話」。但稍早美國國務院聲明僅稱是會晤（Meeting），布林肯周三（10日）更向國會議員表示，「這不是一次戰略對話，目前也無意進行一系列的後續接觸」。

彭博：面對內部壓力 不願示弱

彭博社分析，中美就高層會晤表達出了不同的期待，彰顯雙方在重啟關係的同時面對內部壓力，不願示弱。

報道引述南京大學國際關係學教授朱鋒表示，考慮到美國國內政治氛圍，「這已經是拜登政府擺出的好姿態」。

朱鋒稱，雙方都堅持認為對方應該糾正錯誤。如果兩國能夠走得更遠，而非重覆這種論調，並開始就科技脫鉤、台灣和貿易等問題建立對話機制，將會產生積極的結果。

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若不重覆「責任在對方」論調 或有積極結果

值得注意，在中國外交部發言人趙立堅周四回應中，就提到「要求」美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

而另一邊廂，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，下周中美高層外交官的會談預計很「艱難」，在討論分歧領域時，「我們肯定不會手下留情」。他又提到，會與中國討論香港、新疆、西藏、台灣等問題，並稱全國人大通過改革香港選舉制度的舉動，是對香港自治、自由和民主進程的直接攻擊。

中國總理李克強在中外記者會上強調，要尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利管控和化解分歧。

美國之音引述約翰霍普金斯大學榮退教授藍普頓（David Lampton）認為，在美中兩國在很多問題上都有重大分歧時，雙方舉行這次高層對話本身是一個積極的發展，但一次會晤不可能解決雙方之間存在的所有問題，但會對如何管控危機有更好判斷，並指出雙方可以合作的領域。而雙方就如何改善兩國經貿關係達成一些共識，也完全有可能。

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責任編輯：林佩怡

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