  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

是否戰略對話？中美高官會晤未開始 定位上已有分歧（第二版）

國情動向 16:08 2021/03/12

分享：

中美高層會晤敲定下周四至五（18至19日）在美國阿拉斯加舉行，惟會晤未開始，美國已預示下周會將很「艱難」，雙方又在會晤定位上出現分歧，中方稱這場是「中美高層戰略對話」，美方則明言「這不是一次戰略對話」。

（新增中國外交部最新回應）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），下周將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅，在阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）會晤。

據中國外交部周四（11日）宣布，這次是應美方邀請，「舉行中美高層戰略對話」。但稍早美國國務院聲明僅稱是會晤（Meeting），布林肯周三（10日）更向國會議員表示，「這不是一次戰略對話，目前也無意進行一系列的後續接觸」。

彭博：面對內部壓力 不願示弱

彭博社分析，中美就高層會晤表達出了不同的期待，彰顯雙方在重啟關係的同時面對內部壓力，不願示弱。

報道引述南京大學國際關係學教授朱鋒表示，考慮到美國國內政治氛圍，「這已經是拜登政府擺出的好姿態」。

朱鋒稱，雙方都堅持認為對方應該糾正錯誤。如果兩國能夠走得更遠，而非重覆這種論調，並開始就科技脫鉤、台灣和貿易等問題建立對話機制，將會產生積極的結果。

【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations

中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調

若不重覆「責任在對方」論調 或有積極結果

值得注意，在中國外交部發言人趙立堅周四回應中，就提到「要求」美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

而另一邊廂，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，下周中美高層外交官的會談預計很「艱難」，在討論分歧領域時，「我們肯定不會手下留情」。他又提到，會與中國討論香港、新疆、西藏、台灣等問題，並稱全國人大通過改革香港選舉制度的舉動，是對香港自治、自由和民主進程的直接攻擊。

中國總理李克強在中外記者會上強調，要尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利管控和化解分歧。

中國外交部發言人趙立堅指出，此次對話的具體議題有待雙方商定，希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話，中方也將在此次對話中表明我們的立場。雙方應該準確把握彼此政策意圖，增進相互了解，管控分歧問題，推動中美關係重回正軌。

美國之音引述約翰霍普金斯大學榮退教授藍普頓（David Lampton）認為，在美中兩國在很多問題上都有重大分歧時，雙方舉行這次高層對話本身是一個積極的發展，但一次會晤不可能解決雙方之間存在的所有問題，但會對如何管控危機有更好判斷，並指出雙方可以合作的領域。而雙方就如何改善兩國經貿關係達成一些共識，也完全有可能。

【兩會2021】中美如何跨過坎坷？李克強這樣建議

中美軍艦蘭嶼外海「交鋒」 拜登或有這3樣盤算

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機（第二版）
2021/03/11
【中美會談】布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機（第二版）
中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調
2021/03/11
中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調
【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations（第二版）
今日
【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations（第二版）
【中美會談】趙立堅回應布林肯「攤牌論」：美應棄冷戰思維
2021/03/11
【中美會談】趙立堅回應布林肯「攤牌論」：美應棄冷戰思維
【兩會2021】李克強總理記者會實錄全文：推動中美關係越過坎坷
2021/03/11
【兩會2021】李克強總理記者會實錄全文：推動中美關係越過坎坷
政治 內政 外交 趙立堅 王毅 楊潔篪 李克強 布林肯 拜登 中美關係

上一篇文章

中駐英臨時代辦駁BBC：中國網民稱你們為英國偏見公司

下一篇文章

【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩會2021】李克強總理記者會實錄全文：推動中美關係越過坎坷
【兩會2021】李克強總理記者會實錄全文：推動中美關係越過坎坷
【中美會談】美方4招欲逞強 中國有籌碼下盤好棋（第三版）
【中美會談】美方4招欲逞強 中國有籌碼下盤好棋（第三版）
時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭
時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭
中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調
中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調
美軍「快速摧毀中國艦隊」計劃曝光 但中國一招化解？
美軍「快速摧毀中國艦隊」計劃曝光 但中國一招化解？
拜登謀加碼封殺華為5G 釋放一關鍵訊號（第二版）
拜登謀加碼封殺華為5G 釋放一關鍵訊號（第二版）