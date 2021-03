台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺  澳媒卻說：不了（第二版）

台灣菠蘿(又稱鳳梨)遭大陸以蟲害為由禁止進口後,試圖拓展外銷、彌補失去的大陸市場收入,包括官方補貼台農把收成輸往澳洲。但澳洲媒體對台灣菠蘿似乎不太熱情,原因是不欲台灣來貨、吃掉澳洲本地出產菠蘿的市場份額,並直言:希望澳洲人選購澳洲菠蘿。

(增補末段澳洲對進口台灣菠蘿的規定)

澳洲廣播公司(ABC)報道日前喊話,「希望所有熱情的澳洲消費者,將繼續購買澳洲新鮮的菠蘿」。

So hopefully all of our passionate Aussie consumers will keep buying Australian fresh pineapples.