台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺  澳媒卻說：不了（第二版）

▲ 台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺 澳媒卻說：不了

台灣菠蘿（又稱鳳梨）遭大陸以蟲害為由禁止進口後，試圖拓展外銷、彌補失去的大陸市場收入，包括官方補貼台農把收成輸往澳洲。但澳洲媒體對台灣菠蘿似乎不太熱情，原因是不欲台灣來貨、吃掉澳洲本地出產菠蘿的市場份額，並直言：希望澳洲人選購澳洲菠蘿。

（增補末段澳洲對進口台灣菠蘿的規定）

澳洲廣播公司（ABC）報道日前喊話，「希望所有熱情的澳洲消費者，將繼續購買澳洲新鮮的菠蘿」。

So hopefully all of our passionate Aussie consumers will keep buying Australian fresh pineapples.

澳媒ABC這一報道，源於台灣當局擬推動菠蘿出口澳洲，拓寬外銷市場、以抵銷大陸封殺的部份影響；其中包括補貼空運費用，鼓勵台灣菠蘿賣到澳洲。

世界台灣商會聯合總會前會長、台灣政策顧問林見松日前便證實，近些日子有兩公噸台灣生鮮菠蘿輸往澳洲，一公噸去墨爾本，一公噸去布里斯本。

澳媒：澳洲人應買澳洲菠蘿

林見松表示，世界台灣商會已號召全球台商買菠蘿，但很多地區無法出口到台灣僑民的僑居地，只有加拿大、澳洲、新加坡幾個國家可以，澳洲是去年三月同意台灣生鮮菠蘿輸入；除了近期的兩公噸外，若順利的話，不久的將來也會有三到五公噸到澳洲，為台灣開拓新的菠蘿市場。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大陸防蟲害抵制台灣菠蘿 台恐失近4億港元

美國玩火？白宮回應王毅：對台立場明確且不變

但澳媒ABC的報道，對台灣菠蘿反應冷淡，原因是澳洲也出產菠蘿，澳洲業界擔心進口菠蘿搶了本地市場份額。

澳洲菠蘿商PiñataFarms董事總經理Gavin Scurr說，澳洲生產的新鮮菠蘿足以滿足國內市場的需求；而多年來，許多亞洲國家一直在考慮向澳洲出口新鮮菠蘿，但這種做法並不可行。

澳洲業者憂台灣菠蘿搶生意

ABC又指出，澳洲菠蘿種行業一直深受進口菠蘿的打擊。澳洲曾經在1990年代每年生產多達14萬噸菠蘿，但在進口罐裝菠蘿的競爭下，目前已經降至2.5萬噸以下。

澳洲農業部在一份聲明中說，雖允許台灣菠蘿進口，但必須滿足以下條件：

必須除去頂端，減少附帶蟲害和雜草種子風險。

必須用甲基溴將它們熏蒸，以控制水果表面上的害蟲，如薊馬和粉蝨。

必須使用標準的包裝。 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

高鐵要修到台灣島？國台辦旗下新聞網：我們認真的

智庫為兩岸煽火？籲美日台組聯合司令部針對中國

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

