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中美會談前夕 官媒放風：康明凱、斯派佛將受審

國情動向 13:54 2021/03/12

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環時引消息指，康明凱2人將接受審訊

中美將在18日舉行首次高層會晤，官媒昨日（11日）披露，司法機關近期將對兩名加拿大公民涉嫌危害中國國家安全案進行一審。與會的美國國務卿布林肯，預計將在會晤上大打「人權牌」，與中方代表討論新疆、香港問題。他此前談及上述案件時，曾表示對加拿大政府的支持，並要求中國無條件釋放2人。

《環球時報》引述消息指，康明凱、斯派佛涉嫌危害中國國家安全犯罪，於去年6月被提起公訴，他們很快會出庭受審。報道又指，此前，加拿大媒體高度關注兩人案件。中國外交部發言人已多次就有關加拿大公民個案闡明立場：康明凱、斯派佛涉嫌危害中國國家安全犯罪，已被提起公訴。中國的司法主權不容干涉。

華為副董事長孟晚舟2018年在加拿大被捕之後，康明凱2人隨即被中國扣留。康明凱被指涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯派佛則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。西方輿論普遍疑質兩人被捕，是中國對加拿大的政治報復，北京多次否認並駁斥有關說法。

有媒體認為，兩名加拿大公民的案件已成為中美角力中的一部分，因為如果沒有美國的介入，加拿大缺乏與北京討價還價的能力。

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是否戰略對話？中美高官會晤未開始 定位上已有分歧

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

責任編輯：陳建錫

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