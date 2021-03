李顯龍：中美比5年前更可能爆衝突 須「慎重考慮」

中美關係緊張之際,新加坡總理李顯龍(Lee Hsien Loong)周四(11日)接受英國廣播公司(BBC)訪問時指,中美爆發衝突的可能性較5年前大,惟出現軍事對抗機率不高;又提醒若兩國繼續走強硬路線,很易陷入僵局,呼籲兩國在「決定對方是否對手」前須慎重考慮。

據BBC報道,李顯龍在訪問中表示,中美間發生衝突的可能性比5年前更大(A clash between the US and China is more likely than it was five years ago)。但他強調,發生軍事衝突的機率「還不高」;但若兩國出於國內因素考慮,繼續走強硬路線,則很容易陷入僵局。

被問到對於中國有何建議時,李顯龍不願詳述,僅指其政治方向已導致其與一些大小國家間關係緊張,又表示「對於中國將走哪條路,以及這對他們是否有利,存在著重大的不確定性及焦慮。」

李顯龍又稱,他希望新的美國領導人是一位「相信多邊主義和國際貿易」的人。

談及兩國對全球主導地位的爭奪時。李稱:

美國仍是第一名,但第二名(中國)並不落後太多,這令美國難以接受(The US is still number one but number two(China) is not so far behind。That is what is difficult for the US to accept.)

被問及西方接連譴責中國和亞洲地區夥伴對華憂慮時,李顯龍總理表示,新加坡「不能承受偏袒任何一方的後果」。他又呼籲兩個大國在「決定另一國是否對手並予以壓制之前須慎重考慮」。

李顯龍又表示,希望中國能讓「其他國家樂見其繁榮、保持發展和實力增強,並願與之在一個安穩的世界中,共存共榮」:

What we would like to see is China being a country where its prosperity, development and growing strength is welcomed by other countries in the world, who see this as an opportunity for them to prosper together and live in a stable world together.

BBC報道指,美國是新加坡的主要安全合作夥伴及最大投資者;而中國是新加坡最大出口市場,中國崛起也惠及新加坡經濟。而新加坡領導人對中美關係的看法備受關注,因為這個小島國在該地區的經濟和政治影響力方面發揮著巨大的作用。

美國國務院周三(10日)發表聲明稱,美國總統拜登政府高級官員,下周將與中國政府高級官員,在美國阿拉斯加舉行高級別會談,將是拜登於今年1月上任以來,中美高層官員首次面對面會談。

惟美芬恩號導彈驅逐艦(USS John Finn)於周四(11日)駛過台灣海峽,途經蘭嶼外海時與解放軍濟南號驅逐艦相遇,再令外界關注中美間會否「擦槍走火」。

